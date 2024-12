Nam thanh niên 21 tuổi bị bắt vì mượn xe rồi đem bán 09/12/2024 15:24

(PLO)- Thanh niên 21 tuổi ngụ quận Bình Thạnh mượn xe rồi đem bán lấy tiền tiêu xài đã bị công an bắt giữ.

Ngày 9-12, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang thụ lý điều tra vụ việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do một nam thanh niên 21 tuổi thực hiện.

Người bị công an bắt giữ là Nguyễn Quốc Trường An (21 tuổi, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh). Thủ đoạn An sử dụng là mượn xe rồi đem bán.

Theo đó, An đã mượn xe máy của nhiều người quen biết để đi lại nhưng sau đó đem đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Quốc Trường An (21, ngụ Phường 19, quận Bình Thạnh) bị công an bắt giữ

Theo điều tra, vào tháng 3-2023, An mượn xe máy hiệu Exciter của anh D (23 tuổi, quê Ninh Thuận). Sau đó, An đem bán chiếc xe máy này.

Trước đó, vào tháng 11-2022, An cũng mượn xe máy của anh Thọ, ngụ huyện Bình Chánh và cũng đem bán.

Ngoài ra, An cũng khai với thủ đoạn mượn xe rồi đem bán này, vào tháng 6 và tháng 11-2023, An đã mượn xe máy của người bạn nữ tên Đào ở TP Thủ Đức và một bạn nam tên Bin ở khu vực Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Các xe này cũng bị An đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo An, đây là những người quen biết ngoài xã hội nên không biết rõ thông tin cá nhân, địa chỉ cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Bình Thạnh đề nghị các bị hại Thọ, Đào, Bin hoặc ai biết những người này, liên hệ Đội điều tra Tổng hợp Công an quận để cung cấp, phục vụ điều tra.