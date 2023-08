Nam thanh niên bị lừa 1,4 tỉ đồng khi hẹn hò online

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn tham gia ứng dụng hẹn hò online, nạn nhân đã bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỉ đồng.

Ngày 1-8, Công an Hà Nội cho biết, vừa qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò online.

Nam thanh niên cho biết đã cài đặt ứng dụng “hoan xxx” trên đường dẫn truy cập tại địa chỉ trang web: https://xxxhoi. org để làm quen với các bạn khác giới.

Sau khi đăng ký, nạn nhân được yêu cầu nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền đã nạp. Để tạo lòng tin, lúc đầu, các đối tượng lừa đảo hoàn tiền đúng như hứa hẹn.

Đến bước cuối cùng, nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do lỗi nên không hoàn trả lại tiền và tiếp tục hướng dẫn nạp tiền vào để nhận lại tiền đã nạp. Chỉ trong vòng tám ngày, nạn nhân đã thực hiện mười lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỉ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này.

Khi gặp các trường hợp như trên, người dân phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

PHI HÙNG