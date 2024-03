Nam thanh niên dụ dỗ quan hệ với bé gái 13 tuổi 29/03/2024 19:16

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Trần Nhật Tâm (20 tuổi, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, đầu tháng 3-2024, qua Facebook, Tâm quen biết với L (13 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng), sau đó thường xuyên nhắn tin qua lại.

Nam thanh niên dụ dỗ và quan hệ với bé gái 13 tuổi đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CA

Khi chỉ có một mình L ở nhà, nam thanh niên này đến chơi và quan hệ với L nhiều lần. Sự việc bị gia đình L phát hiện và trình báo Cơ quan công an.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũng bắt giam Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, ngày 18-3, tiếp nhận tin báo của một người dân ở huyện Tân Trụ về việc con gái 14 tuổi bị một đối tượng nam không rõ lai lịch dùng vũ lực, bóp cổ ngất xỉu để hiếp dâm và cướp xe máy, 2 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Long An tiến hành truy bắt. Đến chiều 19-3, lực lượng công an đã bắt giữ Thạch Ngọc Bảo khi đang trong một tiệm game trên quốc lộ 1, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Thạch Ngọc Bảo bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, trước đó, sử dụng mạng xã hội làm quen với bị hại và được mời về nhà chơi. Khoảng hơn 12 giờ, ngày 18-3, cả hai gặp nhau, Bảo đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái và sau đó cướp tài sản nạn nhân rồi tẩu thoát.

Qua hai vụ việc trên, ngành chức năng cảnh báo người thân, cha mẹ cần quan tâm quản lý, theo dõi các mối quan hệ và việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em.