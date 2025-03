Nam thanh niên dùng giấy ra vào công an tỉnh cho ô tô để dàn dựng, quay clip câu view 04/03/2025 17:58

(PLO)- Một thanh niên sử dụng giấy ra vào Công an tỉnh Quảng Ninh cho ô tô để xây dựng kịch bản, quay clip câu view trên mạng xã hội bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 4-3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ĐHS (28 tuổi, trú tại TP Hạ Long) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua rà soát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook “Đ.H.S” đăng tải bài viết, video có nội dung dàn dựng, sai sự thật liên quan đến giấy ra vào cho ô tô ra của Công an tỉnh Quảng Ninh gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an trên không gian mạng.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao tiến hành mời ĐHS và ba người có liên quan lên làm việc.

Đ.H.S và 3 người liên quan bị mời lên làm việc vì dùng giấy ra vào công an tỉnh cho ô tô để quay clip câu view. Ảnh: CAQN

Tại cơ quan Công an, ĐHS khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã rủ bạn bè của mình biên tập, quay một số video có nội dung giải trí, hài hước để đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Tiktok để nhiều người biết đến mình phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng

Trong quá trình kinh doanh mua, bán xe ô tô, ĐHS có được một giấy ra vào Công an tỉnh Quảng Ninh cho ô tô (mẫu cũ, không còn giá trị sử dụng) nên đã nảy ra ý tưởng sử dụng giấy này để xây dựng kịch bản quay video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo đó, ĐHS đã rủ ba người bạn mình xây dựng kịch bản hai xe ô tô đang tham gia giao thông tại khu vực đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả thì xảy ra mâu thuẫn do xin vượt, tranh giành phần đường.

Một lái xe và người đi cùng đã sử dụng gậy bóng chày, lời lẽ kích động bạo lực đe dọa lái xe còn lại.

Khi lái xe bị đe doạ đưa ra 1 giấy ra vào Công an tỉnh Quảng Ninh cho ô tô thì đối phương sợ hãi, không còn xảy ra mâu thuẫn nữa. Ý tưởng là clip hài, giải trí, thu hút sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng.

Sau khi quay xong, khoảng 20 giờ ngày 11-2-2025, ĐHS sử dụng tài khoản Facebook “Đ.H.S” do mình tạo lập, quản lý sử dụng để đăng tải đoạn video trên nhóm Facebook “OTOFUN QUẢNG NINH”.

Bài viết khi đăng tải nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi, tương tác của cộng đồng mạng gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh, uy tín của lực lượng công an trên không gian mạng.