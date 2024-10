Nam thanh niên 'nổ' quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa tiền chạy án 01/10/2024 16:39

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận “chạy án”; ai là bị hại trong vụ án thì liên hệ Phòng 3 Cục Cảnh sát Hình sự để được hướng dẫn giải quyết.

Theo đó, quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục Cảnh sát Hình sự) xác định từ tháng 5-2023 đến tháng 1-2024, Lê Sỹ Phong đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là có quen biết, có quan hệ với các lãnh đạo thuộc lực lượng Công an nhân dân (Công an cấp Cục thuộc Bộ Công an và Công an cấp tỉnh) để bị hại tin là thật, chuyển tiền cho Lê Sỹ Phong nhờ những người này “chạy án” cho người thân và tác động vào quá trình giải quyết tố giác về tội phạm.

Bị can Lê Sỹ Phong. Ảnh CA

Sau khi nhận tiền, Lê Sỹ Phong không thực hiện như đã hứa và chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Sỹ Phong, 27 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND tối cao phê chuẩn trước khi thi hành.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo phương thức thủ đoạn nêu trên để quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự.