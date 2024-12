Nam thanh niên thuê xe tải chở 43 con trâu từ Campuchia về Việt Nam 19/12/2024 17:38

Chiều 19-12, Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Dia (29 tuổi, ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An) vì có hành vi vận chuyển trâu trái phép qua biên giới.

Theo đó, vào tối 18-12, Công an huyện Mộc Hóa tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 819, thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa thì phát hiện xe tải 37E-006.41 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Nguyễn Văn Dia thuê xe tải vận chuyển 43 con trâu nhập lậu trái phép đem bán kiếm lời. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe tải có 43 con trâu nghi nhập lậu nên đưa người, tang vật, phương tiện có liên quan về trụ sở xác minh, làm rõ.

Khai nhận ban đầu, Nguyễn Văn Dia thừa nhận đã mua 43 con trâu từ Campuchia vận chuyển qua biên giới về Việt Nam.

Sau đó, Nguyễn Văn Dia thuê xe tải do tài xế Lê Văn T (37 tuổi, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển, mang đi tiêu thụ. Trên đường vận chuyển thì bị Công an huyện Mộc Hóa kiểm tra, phát hiện.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.