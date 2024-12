Kẻ trộm ô tô ở Hậu Giang đang tẩu thoát thì bị công an Long An chặn bắt 19/12/2024 12:21

(PLO)- Công an Long An đã khống chế bắt giữ kẻ trộm ô tô ở Hậu Giang đang tẩu thoát trên quốc lộ 1.

Sáng 19-12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết đã khống chế, bắt giữ người đàn ông trộm ô tô ở Hậu Giang đang trên đường tẩu thoát qua địa bàn tỉnh Long An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, anh TBT (31 tuổi, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, Hậu Giang), phát hiện bị mất trộm một ô tô 7 chỗ 64A-063.91 nên đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Chiếc ô tô bị mất trộm vào rạng sáng 19-12. Ảnh : HUỲNH DU

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Long Mỹ đã phối hợp với PC02 Công an tỉnh Hậu Giang truy bắt kẻ trộm. Đồng thời liên hệ công an các các tỉnh, thành cùng tham gia truy bắt.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Long An đã bố trí lực lượng trên các tuyến đường chốt chặn để bắt kẻ trộm ô tô.

Công an tỉnh Long An đã chốt chặn, bắt giữ kẻ trộm ô tô trên tuyến tránh quốc lộ 1. Ảnh: HD

Đến khoảng 9 giờ, công an phát hiện một ô tô có hình dạng như chiếc xe bị mất nên đã khống chế, bắt giữ người đàn ông khi đang điều khiển ô tô chạy qua đoạn tuyến tránh quốc lộ 1, thuộc phường 5, TP Tân An (đoạn ngay tượng đài Long An).

Phan Minh Hiếu bị công an bắt giữ. Ảnh: HD

Qua điều tra ban đầu, người này khai tên Phan Minh Hiếu (48 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Tiền Giang). Hiếu đã thừa nhận hành vi trộm ô tô để đem đi tiêu thụ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.