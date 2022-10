Nam thanh niên trộm xe tải cùng 100 thùng bia, sữa từ Bình Dương mang sang Bình Thuận tiêu thụ

(PLO)- Nam thanh niên dùng kìm cộng lực cắt cửa trộm ô tô và trộm luôn 85 thùng bia Tiger, 15 thùng sữa đặc nhãn hiệu Ông Thọ đưa lên xe mang đi bán.

Ngày 7-10, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã làm thủ tục bàn giao Trương Văn Hà (29 tuổi, trú xã Cư KBô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cùng tang vật cho Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp nhận điều tra xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 6-10, Công an huyện Hàm Tân nhận được tin báo từ Công an TP Thuận An về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trộm ô tô tải.

Trong quá trình truy xét, Công an TP Thuận An xác định khả năng kẻ trộm xe sẽ đi qua địa phận huyện Hàm Tân theo quốc lộ 55 nên đề nghị Công an huyện Hàm Tân hỗ trợ truy bắt.

Nhận tin báo, Công an huyện Hàm Tân đã cử lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tân Thắng tiến hành đón lõng. Khi kẻ trộm điều khiển xe đến địa bàn xã Tân Thắng và chuẩn bị bán số hàng hóa trộm được thì bị Công an huyện Hàm Tân bắt giữ.

Tại công an, người này khai tên Trương Văn Hà. Rạng sáng 6-10, Hà đã dùng kìm cộng lực bẻ khóa cửa một nhà kho trên địa bàn phường Bình Hòa, TP Thuận An rồi lấy trộm số tài sản gồm ô tô tải loại 5 tấn, nhãn hiệu Hyundai, biển số soát 61C-260.49; 85 thùng bia nhãn hiệu Tiger; 15 thùng sữa đặc nhãn hiệu Ông Thọ.

Sau đó Hà bỏ số bia và sữa trên lên thùng ô tô tải và điều khiển đi tìm nơi tiêu thụ.

Khi đến địa phận xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà bán 85 thùng bia cho một cửa hàng tạp hóa với số tiền 25,5 triệu đồng.

Sau đó Hà tiếp tục điều khiển ô tô tải đi trên quốc lộ 55 hướng về Bình Thuận để tìm nơi tiêu thụ. Khi đến địa bàn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, khi Hà đang bán 15 thùng sữa cho một cửa hàng tạp hóa với số tiền 8 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

