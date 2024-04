Nắng nóng dễ gây ngộ độc thực phẩm, học sinh cần lưu ý gì? 16/04/2024 16:30

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024 trên địa bàn TP.

Điều kiện thời tiết nắng nóng tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Ảnh: NV

Theo Sở ATTP TP, trong thời gian qua, trên địa bàn TP đã xảy ra các sự cố liên quan ATTP khiến nhiều người nhập viện. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ việc là do điều kiện thời tiết nắng nóng tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật. Bên cạnh đó là do người tiêu dùng ăn uống phải các thực phẩm không đảm bảo an toàn (như các sản phẩm rượu có chứa methanol, sản phẩm có chứa độc tố botulinum, con so biển, cá nóc...).

Nhằm ngăn chặn các sự cố liên quan ATTP, Sở ATTP đề nghị UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP, giám sát nguy cơ ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chú trọng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8, trong đó, cần chú ý ngộ độc do các loại thực phẩm bị biến chất, ô nhiễm vi sinh vật, ngộ độc do rượu, ngộ độc botulinum.

Bên cạnh đó các địa phương phải tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống (hàng quán xung quanh trường học, cơ sở suất ăn từ thiện...) các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu.

"Kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động và công khai thông tin, hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo điều kiện ATTP, cơ sở không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (trường hợp thuộc đối tượng phải cấp giấy) để cảnh báo cho người dân."- Sở ATTP TP đề nghị.

Đề nghị Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng, thuốc men và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về ATTP, ngộ độc thực phẩm. Hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời hoặc khai báo khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc.

Sở ATTP đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở nhắc nhở phụ huynh, học sinh không mua quà vặt, hàng rong trước cổng trường nhằm đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Hướng dẫn các em học sinh thực hiện các quy định về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đặc biệt trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng.