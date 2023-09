Né xe tang, xe tải lật ngang xuống kênh

(PLO)- Xe tải chở tole đang trên đường đến nơi sửa nhà bị thiên tai, né xe tang thì trượt bánh, lật xuống kênh.

Hơn 9 giờ sáng 9-9, xe tải 62H - 007.44 do tài xế T.Q.Đ (44 tuổi, Phường 7, TP. Tân An, Long An) chở tole lưu thông trên đường giao thông nông thôn An Thạnh hướng từ đường tỉnh 827 ra đường Nguyễn Thông.

Khi xe chạy đến xã Bình Quới giao tole cho người dân bị thiên tai do bị lốc xoáy thì né xe tang cùng chiều, bị trượt bánh và ngã nằm ngang xuống kênh, tole bị rớt ra ngoài nằm dưới kênh.

Rất may, tài xế không bị thương và thoát ra ngoài. Hiện tài xế liên hệ với đội cứu hộ xe cẩu để đem xe lên bờ.

HUỲNH DU