Neymar nén đau thương tạo nên khoảnh khắc đẹp nhất World Cup 2022

(PLO)- Brazil của Neymar đã gục ngã trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022 nhưng anh vẫn cố nén nỗi đau để thực hiện một hành động được xem là đẹp nhất World Cup: Ôm con trai nhỏ của Ivan Perisic.

Đêm qua và rạng sáng nay (10-12), Brazil đã bị Croatia loại khỏi World Cup 2022 theo cách không thể cay đắng hơn. Bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu, Neymar đã lên tiếng kịp thời khi ghi bàn giúp Brazil vượt lên dẫn 1-0 ở hiệp phụ.

Nhưng đến phút 117, Bruno Petkovic ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Croatia từ pha phản công chớp nhoáng cực kỳ ấn tượng để kéo hai đội đến loạt đá luân lưu. Tại đây, Brazil đá hỏng 2 quả phạt đền còn 4 cầu thủ Croatia đều đá chính xác. Điều đó đồng nghĩa, Croatia loại Brazil ở tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng 4-2 trên loạt penalty.

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Brazil đã không kìm nén được cảm xúc bật khóc nức nở, trong đó có Neymar và Antony. Dù rất đau buồn vì đội nhà thua trận, nhưng Neymar đã tạo nên một hành động được xem là đẹp nhất ở World Cup 2022 sau khi anh đối mặt với một sự cố bất ngờ.

Theo đó, Neymar đã can thiệp để ngăn con trai nhỏ của ngôi sao Croatia Ivan Perisic khỏi bị lực lượng an ninh chặn lại. Neymar đã rơi nước mắt khi Brazil của anh lại một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch World Cup. Nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh để ngăn chặn một tình huống bất ngờ phát sinh sau trận đấu.

Khi Croatia ăn mừng chiến thắng trước Brazil, con cái và người thân của họ được phép vào sân tham gia. Một cậu bé đặc biệt và là con trai của Ivan Perisic quyết định phớt lờ những màn ăn mừng của ông bố và đội nhà.

Thay vào đó, con trai của Perisic đi thẳng tới chỗ của siêu sao của PSG Neymar với ý định an ủi thần tượng của mình. Lực lượng an ninh đã cố gắng can thiệp và ngăn chặn bất kỳ ai đến gần đội tuyển Brazil, cho dù đó là 1 đứa trẻ.

Khi đó, Neymar đang rơi nước mắt trong vòng tay của Alves. Nhưng trong thời khắc đó, Neymar đã nén nỗi đau thua trận để ngăn chặn lực lượng an ninh kịp thời. Neymar đưa cánh tay ra, ra hiệu cho cậu bé tiến lại phía anh. Neymar đã dành thời gian nói chuyện với con trai của Perisic rồi ôm cậu bé vốn đang mặc chiếc áo của Croatia trước khi rời sân. Chứng kiến điều đó, nhiều người hâm mộ phải thốt lên đây là ‘khoảnh khắc đẹp nhất World Cup’.

Neymar dính chấn thương trong trận mở màn World Cup 2022 mà Brazil đánh bại Serbia 2-0. Anh phải vắng mặt đến hết vòng bảng nhưng kịp trở lại trong trận đấu knock-out với Hàn Quốc. Neymar ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc để tạo nên màn đối đầu với Croatia ở tứ kết World Cup.

Pha lập công vào lưới Croatia trong hiệp phụ giúp Neymar sánh ngang thành tích của huyền thoại Pele trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu trong lịch sử tuyển Brazil với 77 bàn thắng. Bây giờ, vẫn còn phải xem liệu Neymar có cơ hội khác để vô địch World Cup hay không.

Sau trận thua trước Croatia, Neymar cho biết anh sẽ suy nghĩ về việc có chia tay tuyển Brazil hay không. Neymar nói mình có thể chia tay, có thể không và anh không chắc bất cứ điều gì vào lúc này. Nếu tham dự kỳ World Cup tiếp theo, Neymar khi đó đã 34 tuổi.

Vào năm ngoái, Neymar cho biết: ‘Tôi đã nói điều này, nhưng mọi người hiểu theo ý khác. Tôi đã nói rằng, vâng, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi và tôi sẽ đối mặt với nó theo cách tốt nhất có thể.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để có mặt ở đó với 100% sức lực, như thể tôi có một trận đấu vào ngày hôm sau, đó là cách tôi tiếp tục. Nếu có một trận đấu vào ngày mai, đó như thể đó là trận đấu cuối cùng trong cuộc đời tôi.

Vì vậy, đối với World Cup sắp diễn ra, tôi nghĩ về nó như thể đó là lần cuối cùng đối với tôi bởi vì tôi không biết ngày mai sẽ ra sao và điều gì có thể xảy ra. Khi tôi nói điều đó, nó đã gây ra một chút tranh cãi, mọi người nói rằng tôi muốn ngừng chơi bóng và tôi sẽ rời đội tuyển quốc gia Brazil. Mọi người lại hiểu một điều hoàn toàn khác.

Tôi muốn nói rằng tôi đang xem nó như thể đó là lần cuối cùng. Tại sao? Bởi vì chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao và điều gì có thể xảy ra’.

