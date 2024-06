Ngăn chặn vụ gọi điện thoại giả danh Bộ Công an để lừa đảo hơn 1,1 tỉ đồng 28/06/2024 15:40

Ngày 28-6, Công an huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để lừa đảo một công dân hòng chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Vợ chồng ông P làm việc với cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 25-6, ông ĐTP (54 tuổi) ngụ thôn Hội An, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý đến Công an xã Tam Thanh trình báo vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, có người đàn ông gọi điện thoại cho anh P xưng là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Người này cho biết vợ chồng ông P có dính vào vụ án ma túy lớn mà Bộ Công an đang điều tra và yêu cầu ông P mở điện thoại để gọi video.

Vợ chồng ông P tá hỏa khi thấy trong video xuất hiện nhiều người mặc sắc phục cảnh sát và cho biết đang ở tại trụ sở Bộ Công an yêu cầu ông P cung cấp thông cá nhân và số tiền hiện có trong tài khoản ngân hàng.

Quá lo sợ, ông P cung cấp số tiền 1,15 tỉ đồng đang gửi tiết kiệm trong ngân hàng Agribank thì nhóm “cảnh sát Bộ Công an” hướng dẫn ông P lập tài khoản cá nhân tại một ngân hàng khác do họ cung cấp rồi chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản mới mở trên.

Các cán bộ điều tra Bộ Công an liên tục yêu cầu ông P phải tuyệt đối giữ bí mật không nói cho ai biết về sự việc trên, nếu không sẽ bị bắt giam ngay lập tức.

Dù quá lo lắng không biết mình dính dáng tới đường dây ma túy nào nhưng ông P nghi ngờ vì các cán bộ điều tra Bộ Công an liên tục nhắc đi nhắc lại phải giữ bí mật.

Do đó, sau khi bàn bạc, vợ chồng ông P quyết định đến trụ sở Công an xã trình báo. Đáng nói là trong lúc ông P đang ở tại trụ sở Công an, các “cán bộ điều tra Bộ Công an” tiếp tục gọi yêu cầu tải app để thực hiện chuyển tiền nhưng Công an xã Tam Thanh đã kịp thời ngăn chặn. Sau đó Công an xã Tam Thanh đã liên hệ với chi nhánh Agribank yêu cầu kiểm soát số tiền của ông P có trong tài khoản.

Như vậy từ đầu năm đến nay, chỉ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công an và nhân viên ngân hàng đã 5 lần ngăn chặn được các vụ gọi điện thoại giả danh để lừa đảo gần 9 tỷ đồng.