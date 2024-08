Ngân hàng NCB giữ vững danh hiệu ‘Nơi làm việc tốt nhất Châu Á’ 10/08/2024 08:00

(PLO)- Ngày 8-8, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) lại được giải thưởng HRAA (HR Asia Awards) vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2024”, khẳng định những nỗ lực phát triển con người không ngừng nghỉ trong thời gian qua.