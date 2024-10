Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo đẩy mạnh cho vay trực tuyến 17/10/2024 07:16

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản triển khai Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trong nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thông thường tín dụng sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm, vì vậy năm 2024, mục tiêu tăng 15% là hoàn toàn khả thi - Ảnh: TTXVN

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% khả thi

Tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục theo dõi sát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, tiền tệ, lạm phát trong và ngoài nước để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo toàn hệ thống.

Các đơn vị theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng và đề xuất các biện pháp điều phối hợp lý để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả đảm bảo dòng vốn hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.

Đặc biệt, chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tín dụng dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng; đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến; đơn giản hoá thủ tục vay vốn, vay tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn vay nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng hoá trong nước sản xuất.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi sát tình hình và đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP; Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản (dự kiến quy mô triển khai Chương trình khoảng 50.000 - 60.000 tỷ đồng).

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai việc áp dụng giải pháp chấm điểm khả tín do Bộ Công an cung cấp trong hoạt động cho vay. Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả trong công tác quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc cho vay, nhất là trong lĩnh vực tiêu dùng.

Đẩy mạnh cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến

Các ngân hàng nghiên cứu xây dựng sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng, tăng cường cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng. Đẩy mạnh triển khai cho vay qua các hình thức điện tử, trực tuyến; tăng cường rà soát, áp dụng chuyển đổi số nhằm đơn giản hóa quy trình và thủ tục vay vốn, vay tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn vay nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng hoá trong nước sản xuất.

Các ngân hàng thương mại duy trì mặt bằng lãi suất tiền gửi và tiếp tục rà soát, đánh giá, tăng cường triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để xem xét giảm thêm lãi suất cho vay; Tiếp tục thực hiện công khai lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân cũng như thông tin về lãi suất cho vay các gói, chương trình tín dụng, sản phẩm (nếu có) trên website của ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.