Ngày 26-5, mưa gia tăng ở Nam bộ

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ tới, tại Nam bộ, rãnh áp thấp có trục ngang qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Trung bộ hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua vùng biển phía Nam của Nam Bộ hoạt động tốt, sau suy yếu, gió Tây Nam xu hướng tăng dần cường độ.

Theo đó, thời tiết Nam bộ đêm 25-5 có mưa rào và dông vài nơi, hầu hết mưa nhỏ, riêng phía Bắc miền Đông Nam bộ khả năng vẫn có điểm mưa vừa.

Ngày 26-5, trời nắng gián đoạn, chiều tới tối, mưa có xu hướng gia tăng hơn so với ngày hôm nay, nhưng cũng chưa quá nhiều, diện mưa khoảng ½ diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Những điểm mưa vừa, mưa to tập trung nhiều hơn ở các tỉnh ven biển phía Đông và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Dự báo mưa gia tăng hơn từ ngày 27-5 đến 29-5, có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung về chiều, chiều tối.

Từ ngày 30-5, ở Nam bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngoài ra đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập một số khu vực trũng thấp từ ngày 27-5 đến 29-5.

Trong hai ngày tới, chỉ số UV cực đại về tia cực tím (UV) hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao.