Nghệ An: Khởi tố người lừa làm sổ đỏ cho dân để chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố Hưng về hành vi lừa làm sổ đỏ cho dân rồi chiếm đoạt tiền tỉ để ăn chơi.

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Hưng (32 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thanh Hưng tại cơ quan công an.

Thời gian qua, Hưng “nổ” với người dân là quen biết rộng, có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất (QSDĐ), thay đổi thông tin trên sổ hồng, làm hồ sơ xin tách thửa và cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Nhiều người đã tin tưởng, giao hồ sơ về đất đai, giao tiền cho Hưng đi làm hồ sơ. Hưng lấy được tiền của người dân mang đi tiêu xài ăn chơi và lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang đi giao cho người dân.

Bước đầu Công an huyện Nghi Lộc xác định trong thời gian từ cuối tháng 10-2022 đến tháng 6-2023, Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT công an huyện Nghi Lộc thông báo những ai là bị hại của Hưng thì nhanh chóng liên hệ Công an huyện Nghi Lộc để phối hợp, giải quyết, mở rộng điều tra chuyên án.

Nghệ An: Bắt vị sư "dởm" lừa đảo hàng chục triệu đồng Lợi dụng lòng tin của người dân, đối tượng Nguyễn Văn Đề đã hóa trang làm sư để lừa đảo và đã bị cơ quan công an phường Hồng Sơn (TP. Vinh, Nghệ An) bắt quả tang khi đang đi "xin quyên góp".

Đắc Lam