Nghệ An: Lý do 1 phó giám đốc sở trúng bốc thăm nhưng không xác minh tài sản

(PLO)- Sau khi bốc thăm trúng vào danh sách xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 , bà Đậu Thị Minh Loan- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã được đưa ra khỏi danh sách vì có sự nhầm lẫn.

Ngày 6-1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt vấn đề: Vì sao đưa một phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An vào danh sách bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 rồi khi người này bốc thăm trúng lại phải đưa ra khỏi danh sách?.

Trả lời vấn đề này, ông Tô Hiền Đệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An thông tin: Hôm tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn Nghệ An có hai cơ quan là UBND huyện Nghi Lộc và Sở Tài chính Nghệ An.

Tại huyện Nghi Lộc có một phó chủ tịch HĐND huyện và bốn cán bộ thuộc các phòng, ban thuộc cơ quan nhà nước bốc thăm trúng. Còn Sở Tài chính Nghệ An có tám người gồm một Phó Giám đốc Sở và các cán bộ Sở bốc thăm trúng.

Sau khi có kết quả bốc thăm 13 người nêu trên thì thực chất ở Sở Tài chính có một người không đúng đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là bà Đậu Thị Minh Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An.

"Chị Loan thuộc diện cán bộ Tỉnh ủy quản lý cho nên việc xác minh thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (không thuộc thẩm quyền của Thanh tra Tỉnh Nghệ An- PV)"- ông Đệ nói.

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An: Việc đưa bà Loan vào danh sách bốc thăm rồi bốc thăm trúng như nêu trên là do có sự nhầm lẫn của bộ phận tham mưu và sau đó đã xử lý kịp thời (đưa bà Loan ra khỏi danh sách xác minh).

Về việc chậm có kết quả xác minh tài sản, thu nhập của 12 người còn lại, ông Đệ nói: "Lâu nay cũng nhiều nhà báo quan tâm việc này. Việc xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13 người nhưng hiện nay chỉ 12 người thôi. Việc xác minh hiện đang tiếp tục tiến hành và chưa có kết quả. Chậm có kết quả xác minh vì phải tiến hành nhiều nơi, qua nhiều bước, nhiều khâu chặt chẽ, cần có thời gian, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin".

Trước đó, ngày 19-2-2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 252 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/NĐ-CP, ngày 30-10- 2020 của Chính phủ.

Đến ngày 39-9-2022, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với Sở Tài chính Nghệ An và UBND huyện Nghi Lộc. Có tám người ở Sở tài chính và năm người ở UBND huyện Nghi Lộc bốc thăm “trúng”, nhưng sau đó phải đưa bà Loan ra khỏi danh sách nên chỉ còn 12 người được xác minh thu nhập, tài sản năm 2022.

ĐẮC LAM