Nghi can sát hại 3 người gia đình vợ cũ ở Phú Yên không có biểu hiện tâm thần

Chiều 2-6, Công an tỉnh Phú Yên họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra, xử lý vụ sát hại ba người trong gia đình vợ cũ ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa hôm 28-5.

Điều tra, truy tố trong vòng 30 ngày

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thông tin: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố án, khởi tố bị can đối với Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung) để điều tra tội giết người.

Bước đầu, Hải khai lúc 13 giờ 45 ngày 28-5, Hải dùng búa, dao giết chết ba người là người trong gia đình vợ cũ là chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, vợ cũ của Hải), ông Nguyễn Cu (60 tuổi, cha chị Dương) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu, cùng ngụ phường Hòa Hiệp Trung).

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ một dao cán gỗ, lưỡi sắc nhọn, hai chiếc búa mà Hải dùng để gây án, trong đó một búa đóng đinh, một búa tự chế. Sau khi gây án, Hải chạy xe máy vào TP.HCM lẩn trốn.

Đến 19 giờ 15 ngày 29-5, lực lượng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên phối hợp lực lượng Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an bắt giữ Hải khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa phát hiện có tội phạm mới hoặc đồng phạm trong vụ án này.

Theo Đại tá Tuấn, đây là vụ thảm sát đầu tiên xảy ra ở Phú Yên trong mấy chục năm qua, hành vi tội ác ngoài sức tưởng tượng của nhân dân.

“Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình khẩn trương điều tra, kết luận và đề nghị truy tố trong vòng 30 ngày. Đồng thời phối hợp với VKSND tỉnh, TAND tỉnh xác định đây là án điểm để đưa ra xét xử công khai nhằm tuyên truyền, răn đe tội phạm”- ông Tuấn nói.

Nghi can và nạn nhân không phải là vợ chồng

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, trước đây chị Nguyễn Thị Dương về nhà Đoàn Minh Hải sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn.

Sau đó, do mâu thuẫn, chị Dương đưa bé gái con chung của hai người là cháu NĐTV (sinh năm 2019) về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột của mình. Hải kiện ra tòa đòi quyền nuôi con. Tòa không công nhận Hải và chị Dương là vợ chồng, đồng thời giao con chung của hai người cho chị Dương nuôi dưỡng. Chị Dương làm lại khai sinh cho cháu V. để cháu mang họ mẹ.

Từ đó, Hải thường xuyên có hành vi, cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm, đánh chị Dương.

Hải bị Công an phường Hòa Hiệp Trung xử phạt vi phạm hành chính hai lần, chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại nơi cư trú.

Trong thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương, Đoàn Minh Hải đánh bà Lê Thị Liền (mẹ ruột chị Dương) gây thương tích 9%. Công an thị xã Đông Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hải 5 triệu đồng.

Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết thêm sau khi xảy ra vụ án, một số bạn bè của Hải kể Hải nhiều lần mang theo dao trong người, muốn giết cha mẹ vợ cũ. Nhờ được bạn bè can ngăn nên Hải chưa thực hiện.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên, sau khi ra tay sát hại ba người và bị bắt, Hải rất bình tĩnh, khai nhận, tường trình rành mạch diễn biến, hành vi phạm tội. “Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy Hải có tính rất côn đồ, lạnh lùng. Thường sau khi gây tội phạm, nghi can có tâm lý dằn xé, ân hận. Còn Hải không hề có biểu hiện gì là ân hận”- Thượng tá Tâm nói.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Hải không có biểu hiện tâm thần. Gia đình Hải cũng bình thường, không có người bệnh tâm thần. “Nếu Hải có dấu hiệu tâm thần, chúng tôi đã đưa đi giám định tâm thần rồi. Hải không sử dụng ma túy, rượu bia nhưng bản chất con người có máu lạnh. Chính vì thế, Hải ra tay sát hại ba người nhưng khi bị bắt rất bình tĩnh, đến giờ cũng không tỏ ra ân hận”- Đại tá Tuấn nói.

Thượng tá Trần Khắc Quang thông tin thêm: trước khi xảy ra vụ án, Công an thị xã Đông Hòa phát hiện Đoàn Minh Hải có hai tiền án gồm một tiền án trộm cắp tài sản vào năm 2009, bị tòa phạt chín tháng tù, một tiền án cố ý gây thương tích vào năm 2011, bị tòa phạt chín năm tù.

Ngày 15-7-2020, Công an thị xã Đông Hòa lập hồ sơ đưa Hải vào diện sưu tra để quản lý.