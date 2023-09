Nghị lực của nữ sinh ở miền núi được Bộ Trưởng Bộ Công an đặc cách vào học viện

(PLO)- Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi, Nguyễn Khánh Linh đã đạt giải nhất HSG Quốc gia, được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Ngày 4-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước đề xuất của Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo phương thức 1 đào tạo đại học chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân (năm học 2023 – 2024) đối với em Nguyễn Khánh Linh.

Những ngày này, nhiều người dân đến ngôi nhà nhỏ đơn sơ của gia đình chúc mừng em Khánh Linh. Em là niềm tự hào, tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi của người dân huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Khánh Linh được sinh ra trong gia đình thuần nông ở huyện vùng biên Vũ Quang, mẹ sức khỏe yếu. Khánh Linh là con một, lớn lên thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, Khánh Linh nghe lời mẹ cố gắng học từ nhỏ.

Mặc dù cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng Khánh Linh chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình, ngược lại em luôn lấy đó làm động lực để vươn lên.

Khánh Linh vừa giúp mẹ việc gia đình, đồng áng vừa cố gắng học rồi đỗ vào Trường THPT Vũ Quang với kết quả cao. Năm lớp 10, Khánh Linh đạt giải khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí và giải nhất hai năm liên tiếp môn Địa lí (lớp 11 và lớp 12).

Vượt qua nhiều cấp thi, vòng loại, em nằm trong đội tuyển Quốc gia tỉnh Hà Tĩnh, ôn tập tại Trường Chuyên Hà Tĩnh.

Ở cách xa TP Hà Tĩnh, người thân không có xe để chở em xuống Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh để ôn thi quốc gia. Khánh Linh sáng học ở Trường THPT Vũ Quang trưa về nhà ăn bữa cơm đạm bạc rồi một mình đi xe khách xuống TP Hà Tĩnh ôn tập đội tuyển đi thi quốc gia. Trên những chuyến hành trình xuống thành phố 70km, Khánh Linh say xe nhưng em luôn cố gắng và ngồi nhẩm nhớ các bài học.

Kết quả đã mỉm cười khi Khánh Linh đạt giải nhất quốc gia môn Địa lí. Em cũng là cô học trò trường huyện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh đạt giải nhất Quốc gia trong năm học 2022- 2023. Và trong ánh mắt, nụ cười ấy của cô học trò nghèo vùng biên Hà Tĩnh sáng lên tình người, sự thấu hiểu, sẽ chia để em sớm trở thành chiến sĩ công an nhân dân…

Khánh Linh đã đăng ký dự tuyển phương thức 1 vào Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội). Tuy nhiên, chỉ với một chỉ tiêu nữ xét tuyển phương thức 1 khu vực phía Bắc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Khánh Linh đã không trúng tuyển.

Biết kết quả, Khánh Linh buồn, hai mẹ con ngồi khóc.

Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang- Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an Hà Tĩnh cho biết: Ngay sau biết thông tin, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, nghị lực vươn lên trong học tập của em Khánh Linh, trước đề xuất của Đại tá Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, vừa qua Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo phương thức 1 đào tạo đại học chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, năm học 2023- 2024 đối với em Khánh Linh. Phòng Tổ chức cán bộ Công an Hà Tĩnh đã về đến tận nhà em ở thị trấn Vũ Quang để chia sẻ niềm vui ấy và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến quá trình nhập học.

Thầy Nguyễn Hữu Toàn- Hiệu Trưởng Trường THPT Vũ Quang cho biết: Toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường rất vui, vinh dự rất lớn khi em Khánh Linh- học sinh lớp 12A3, tham gia thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí đã xuất sắc đạt 16,5 điểm, đạt số điểm cao nhất trong số các em học sinh Hà Tĩnh thi môn Địa lí.

Khánh Linh là tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi và đạt được ước mơ.

D.DIỆP-Đ.LAM