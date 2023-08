Nghi phạm giết người bỏ trốn vào rừng, khi đi tìm thức ăn thì bị bắt

(PLO)- Sau khi gây án, nghi phạm rời hiện trường rồi bỏ trốn lên khu vực rừng núi để tránh sự truy bắt của công an.

Sáng 12-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt được Lê Đình Thức (44 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), nghi can trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Như PLO đã đưa tin, tối 6-8, tại địa bàn xã Thịnh Lộc xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân bị sát hại là ông QTB (71 tuổi, trú thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc). Sau khi gây án, Thức là nghi phạm và rời hiện trường và bỏ trốn.

Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố hình ảnh, thông tin về Thức để người dân biết và tố giác khi thấy Thức.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau khi xảy ra vụ án mạng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ trinh sát mật phục, xác minh. Đồng thời, phong toả các lối giao thông mà nghi phạm có thể lợi dụng để bỏ trốn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác truy tìm nghi phạm.

Quá trình truy tìm, có lúc công an phải huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm… chia thành các tổ, đảm bảo 24/24 giờ chốt gác tại các tuyến giao thông, tuần tra liên tục, mật phục tại các điểm gần nguồn nước, nguồn thức ăn.

Lực lượng cảnh sát ngày đêm băng rừng, soát xét tại vùng núi Chân Tiên và nghĩa địa An Lộc rồi mở rộng khu vực truy tìm ra các xã Hồng Lộc, An Lộc và Tân Lộc (huyện Can Lộc).

Đến đêm 11-8, lực lượng trinh sát mật phục, phát hiện người có ngoại hình giống Thức có mặt gần khu vực cây xăng An Lộc để tìm thức ăn nên đuổi theo, vây bắt.

Thức lúc này bỏ chạy và nằm gục lên bờ ruộng nhằm trốn tránh lực lượng công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Thức và đưa về trụ sở Công an huyện Lộc Hà để điều tra, làm rõ.

