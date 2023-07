Ngôi nhà vừa hiện đại vừa truyền thống ở phố cổ Hội An

(PLO)- Bên ngoài công trình mang dáng dấp kiến trúc hiện đại nhưng đi sâu vào bên trong lại là một câu chuyện về kiến trúc truyền thống.

Cherry homestay được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 5x25m, toạ lạc tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, được thiết kế bởi nhóm kiến trúc sư AN Nam Design and Build.

Công trình có hình khối kiến trúc với những đường nét mạnh mẽ, kết hợp với hệ trụ chữ V trở thành điểm nhấn của mặt tiền.

Đan xen vào đó lại là hệ mái ngói truyền thống của Hội An và cầu thang tròn xoắn ốc mềm mại.

Công trình mang hơi thở thiên nhiên lồng ghép trong phong cách kiến trúc đương đại độc đáo.

Công trình là sự tổ hợp của nhiều phong cách, đường nét, hình khối khác nhau và không theo bất kì một quy tắc nào.

Những hình khối mạnh mẽ đi cùng với những đường cong mềm mại tạo ra sự cân bằng, hài hòa trong cái nhìn tổng thể cho công trình.

Kiến trúc sư khéo léo trong việc bố trí và sắp đặt không gian, vấn đề về diện tích của ngôi nhà được giải quyết một cách triệt để.

Đồng thời, các không gian vẫn đảm bảo được các công năng cần có của một nơi nghỉ dưỡng, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định xây dựng của phố cổ Hội An.

Các kiến trúc sư đã giảm số lượng phòng từ 9 phòng xuống còn 7 phòng, để dành một phần không gian cho việc di chuyển.

Bên ngoài công trình kiến trúc hiện đại nhưng đi sâu vào bên trong lại là một câu chuyện về kiến trúc truyền thống, về những nét nhà xưa

Một nét kiến trúc truyền thống đặt giữa lòng một kiến trúc hiện đại; một kết cấu kèo gỗ, mái ngói nằm trong một hệ kết cấu cốt thép bê tông.

Kiến trúc ngôi nhà theo phong cách thô mộc với những vật liệu tự nhiên của địa phương như đá mài, xi măng, tre nứa, gạch ngói… Tất cả đều được xử lý thủ công, tỉ mỉ đến từng chi tiết, trở thành những điểm nhấn độc đáo có một không hai của công trình.

Thiết kế không gian mở tối ưu ánh sáng tự nhiên giúp điều hoà không gian sống được các kiến trúc sư thổi hồn và lưu giữ những nét đặc trưng của vùng đất Hội An thông qua ngôn ngữ vật liệu.

Ngoài ra, để tận dụng tối đa chiều cao mái ngói, kiến trúc sư đã tạo thêm một sàn lửng ở phòng trên cùng, nó khiến cho không gian phòng trở nên thoáng đãng và độc đáo hơn.

Hồ bơi thay vì bố trí ở tầng 1 gây mất riêng tư và chật hẹp đã được đưa lên tầng 2, nơi có thể phóng tầm mắt ra xa và tính riêng tư cao hơn.