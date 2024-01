Trưa 9-1, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, khi kẻ này đang lẩn trốn ở cánh đồng rộng hơn 3 hecta tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: NDCC

Người bị bắt gữ là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM), được xác định là là kẻ đã sát hại chị NTHP (22 tuổi), nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc môn, TP.HCM).

Sau khi ra tay, Tâm cướp xe máy của nạn nhân chạy từ Hóc Môn, TP.HCM đi theo đường tỉnh 830 hướng ra thị trấn Bến Lức.

Nghi phạm giết người ghé mua nước, mì tôm cặp đường tỉnh 830. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, Tâm đã vào quán cà phê uống nước giải khát, ăn mì tôm xong, rời đi thì bị người dân và lực lượng Công an phát hiện truy đuổi. Chạy được một đoạn, Tâm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Lực lượng chức năng bắt kẻ giết người ở huyện Hóc Môn đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức. Ảnh: CDLA

Sau 3 ngày truy tìm, gần trưa ngày 9-1, lực lượng công an đã bắt giữ Tâm.

Khi biết được tin đã bắt giữ được kẻ này, nhiều người dân tin tưởng vào lực lượng công an đã khoanh vùng bắt được hung thủ.

Chị Lê Thị Thúy K (42 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) cho biết: Hung thủ bị bắt, chúng tôi bớt lo sợ. Hai hôm nay không ai dám ra đường, ra đồng, học sinh tập thể dục vui chơi cũng rất sợ. "Nghe tin bắt được, chúng tôi bớt lo lắng, giờ thì an tâm buôn bán rồi”- chị nói.

Người dân hiếu kỳ lại xem lực lượng chức năng bắt giữ hung thủ giết người, cướp của. Ảnh: HD

“Thường ngày đi bán ở đây, nghe có kẻ giết người trốn ở khu vực này, tôi sợ quá, không dám đi bán. Thêm phần lo sợ cho mấy đứa cháu đi học vì sơ tụi nhỏ bắt làm con tin... Khi nghe tin bắt được kẻ ác, tôi và mọi người ai cũng hoan nghênh các anh công an” - bà Nguyễn Thị Nh, người dân xã Lương Bình, huyện Bến Lức, nói.

Nơi hung thủ bị phát hiện sau 3 ngày lẩn trốn. Ảnh: HD

Đồng hành với sự vất vả của lực lượng công an, những ngày qua, Hội Phụ nữ, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên xã Lương Hòa tích cực vận động hỗ trợ, nấu cơm mua bánh mì, nước để tiếp sức cho các chiến sĩ Công an để truy tìm bắt kẻ giết người cướp của.

Sự vất vả của mọi người đã được an tâm khi bắt được hung thủ, trả lại sự yên bình cho người dân xã Lương Hòa.

Ông Nguyễn Đức Ân, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, Long An) chia sẻ: “Mấy ngày qua, các chiến sĩ công an rất vất vả, thức xuyên đêm để truy tìm hung thủ, chúng tôi luôn đồng hành hỗ trợ tạo mọi điều kiện để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thay mặt người dân địa phương, chúng tôi cám ơn tất cả các cơ quan chức năng TP.HCM và Long An đã bắt được hung thủ này”.

Trên các mạng xã hội, nhiều người đã dẫn các đường link bài báo và chia sẻ niềm vui trước tin bắt được hung thủ giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn khi đang lẩn trốn tại cánh đồng rộng ở huyện Bến Lức, Long An.

