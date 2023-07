Người dân đến nhà Bí thư tỉnh Thanh Hóa phản ánh bị sách nhiễu

(PLO)- Thanh Hóa có gần 340 dự án chậm tiến độ, chậm triển khai hoặc không triển khai sau khi được giao đất làm dự án, trong khi đó còn tình trạng sách nhiễu người dân trong quá trình đi làm giấy chứng nhận.

Chiều 11-7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục làm việc ngày thứ 2 của kỳ họp với phiên chất vấn.

Ông Đỗ Trọng Hưng Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng. Giám đốc Sở TN&MT trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm các nội dung đại biểu chất vấn, nêu thực trạng, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm luật đất đai

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa thông tin, Thanh Hóa có 339 dự án, có 18 dự án không triển khai thực hiện, 231 dự chậm tiến độ từ 12 tháng trở lên và có 156 dự án chậm 24 tháng, tăng 96 dự án so với những năm trước đây.

Lý do các dự án chậm, vi phạm luật đất đai do các dự án khó triển khai, không thể triển khai do giá cả, covid-19, lãi suất ngân hàng cao. Một số nhà đầu tư lập dự án không có tính khả thi, sát thực tế, không có năng lực thực hiện dự án, thậm chí có một số nhà đầu tư chờ để chuyển nhượng dự án và một phần lỗi thuộc về một số sở ngành, cấp huyện, địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu đặt câu hỏi thời gian qua Sở TN&MT chậm xử lý các dự án chậm triển khai, không triển khai vi phạm luật đất đai đối với các nhà đầu tư đối với những dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai thì có xử lý và thu hồi theo quy định hay không?

Ông Lê Sỹ Nghiêm trả lời, đối với các dự án chậm chưa quá 24 tháng thì các đơn vị sở ngành địa phương phải đôn đốc thực hiện, nếu vướng mắc thì phải phối hợp các cơ quan chức năng, yêu cầu nhà đầu tư phải báo cáo theo định kỳ.

Trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện đúng tiến độ, chậm tiến độ, không triển khai dự án thì cương quyết thu hồi đất các dự án vi phạm pháp luật về đất đai.

Người dân đến nhà Bí thư Tỉnh ủy phản ánh bị sách nhiễu

Tại kỳ họp, các đại biểu đặt câu hỏi việc chậm cấp, chậm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho người dân, hồ sơ đất đai của người dân trả lại nhiều lần, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình xin CNQSDĐ, Sở TN&MT ngăn chặn tình trạng trên ra sao, xử lý trách nhiệm cá nhân hay không?

Ông Lê Sỹ Nghiêm nêu thực trạng, việc cấp giấy chứng nhận chậm có nhiều nguyên nhân từ quá trình thẩm định hồ sơ chậm, thực hiện các thủ tục đăng ký đất.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 2019 đến 2021 nhiều địa phương tổ đấu giá đất, chuyển nhượng, do dịch COVID-19 nên thủ tục làm bị đẩy sang năm 2022 nên tỉ lệ tồn đọng, quá hạn lớn, trong khi nhiều hồ sơ bị trả lại khiến người dân bức xúc.

Ông Nghiêm nêu giải pháp: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan làm sai quy định, quy trình cấp giấy chứng nhận. Tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân trong việc CNQSDĐ”.

Ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa ngắt lời ông Lê Sỹ Nghiêm và đặt câu hỏi: Việc thủ tục cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất còn chậm, dư luận nhân dân vẫn còn tình trạng sách nhiễu tiêu cực, đồng chí giám đốc Sở TN&MT thừa nhận có còn không?

“Tôi xin kể 1 ví dụ như thế này, cách đây không lâu, cử tri Đặng Ngọc Vinh hơn 80 tuổi ở thành phố Sầm Sơn, là thương binh đã lên tận nhà tôi bức xúc về việc xin cấp cấp giấy chứng quyền sử dụng đất ở địa phương nhưng không được cấp.

Sau đó, tôi yêu cầu Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn rà soát, kiểm tra trường hợp của ông Vinh nếu đúng thẩm quyền thì phải cấp CNQSDĐ. Sau khi kiểm tra thì Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn thông tin lại việc cấp giấy cho trường hợp ông Vinh là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.

Nhưng tại sao lại không cấp CNQSDĐ thì đây là cách làm việc quan liêu, chủ quan, không tận tâm, tận lực? Tôi đề nghị Giám đốc Sở TN&MT làm rõ ý này”, Ông Đỗ Trọng Hưng đặt câu hỏi.

149 đơn thư gửi về Sở TN&MT phản ánh về việc tiêu cực, sách nhiễu

Giám đốc Sở TN&MT thừa nhận: Quá trình người dân xin cấp giấy chứng nhận tăng đột biến về hồ sơ nên có tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Đến nay có 149 đơn thư gửi về Sở TN&MT, phản ánh từ báo chí, người dân gọi điện phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, sách nhiễu….

Việc nhũng nhiễu từ nhiều khâu gồm từ cấp xã, phường lên đến Phòng TN&MT, chi nhánh VPĐKĐĐ, tuy nhiên trách nhiệm lớn nhất là thuộc về các chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ. Hiện chúng tôi đã buộc thôi việc 1 viên chức, kỷ luật 3 viên chức, cảnh cáo 5 viên chức.

Việc nhũng nhiễu người dân chủ yếu vẫn là ở khâu trả lại hồ sơ không rõ lý do, không hướng dẫn theo quy định người dân buộc phải nộp lại nhiều, có trường hợp 2 gia đình gần nhau nhưng 1 gia đình được cấp giấy, gia đình còn lại thì không dù hồ sơ như nhau.

Chúng tôi sẽ chấn chỉnh các chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai các chi nhánh trong thời gian tới, đối với với cấp xã, phòng TN&MT thì trách nhiệm thuộc về UBND các huyện", ông Nghiêm nêu giải pháp.

