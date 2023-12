Người dân đi lại khu vực cầu An Lập trên Quốc lộ 1 cần biết

Sở GTVT TP.HCM cho biết việc phân luồng giao thông là để đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ thi công hạng mục kết nối dưới dạ cầu An Lập trên tuyến quốc lộ 1, quận Bình Tân, thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Vì vậy, sở thông báo từ nay tới hết ngày 1-12-2024, một phần đường dân sinh và đường chui dưới dạ cầu An Lập trên quốc lộ 1, quận Bình Tân sẽ được rào chắn để thi công hạng mục kết nối dưới dạ cầu Bình Thuận thuộc gói thầu XL-01.

Việc tổ chức giao thông khu vực dạ cầu An Lập, quốc lộ 1 là để phục vụ thi công cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực được điều chỉnh như sau:

Đường dân sinh và đường chui dưới dạ cầu An Lập phía nút giao An Lạc: Cấm tất cả phương tiện lưu thông.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau: đường dân sinh bên phải cầu An Lập (hướng từ vòng xoay An Lạc đến đường Hồ Học Lãm) - quốc lộ 1 - quay đầu xe tại giao lộ quốc lộ 1 - Hồ Học Lãm - quốc lộ 1 - đường dân sinh bên trái cầu An Lập (hướng từ vòng xoay An Lạc đến đường Hồ Học Lãm).

Đường dân sinh và đường chui dưới dạ cầu An Lập phía nút giao quốc lộ 1 - Hồ Học Lãm: Cấm tất cả phương tiện lưu thông.

Lộ trình lưu thông thay thế như sau: đường dân sinh bên phải cầu An Lập (hướng từ đường Hồ Học Lãm đến vòng xoay An Lạc) - quốc lộ 1 - quay đầu xe tại vòng xoay An Lạc - quốc lộ 1 - đường dân sinh bên trái cầu An Lập (hướng từ đường Hồ Học Lãm đến vòng xoay An Lạc).

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương- Bến Cát- rạch Nước (giai đoạn 2) được khởi công ngày 23-2. Dự án cải tạo này đi qua bảy quận, huyện của TP.HCM với tổng nguồn vốn đầu tư gần 8.200 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương là 4.000 tỉ đồng và nguồn vốn ngân sách TP là 4.200 tỉ đồng.

ĐÀO TRANG