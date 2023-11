(PLO)- Công an huyện Thủ Thừa, Long An phát thông báo tìm tung tích một người đàn ông tuổi từ 30 đến 35, tử vong dưới kênh nước, chưa xác định được nhân thân.

Ngày 4-11, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm tung tích nhân thân một người đàn ông tử vongdưới kênh Bà Giải (Ấp 2, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An) chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 1-11, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An tiếp nhận thông tin một thi thể là nam giới, cao 170cm, khoảng 30 đến 35 tuổi tử vong dưới kênh Bà Giải.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CA

Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên ngực áo có hình đại bàng và dòng chữ THE PATRIOT CUP INVITATIONAL, lưng áo có dòng chữ FREEDOM ISN’T FREE, quần jean lửng màu xám. Mặt trong thắt lưng quần có dòng chữ BangBangjeans…

Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể được chuyển về nhà xác khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Theo Công an, kể từ khi phát hiện thi thể nạn nhân đến nay chưa có người thân tìm đến nhận diện. Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An phát thông báo tìm tung tích nạn nhân.

Công an tỉnh Long An thông tin, nếu ai là người thân hoặc biết về nạn nhân xin liên hệ Phòng Kỹ thuật hình sự (số 76, Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693609170 để cung cấp thông tin phối hợp xử lý.

HUỲNH DU