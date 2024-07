Người mua nhà tìm kiếm căn hộ đã bàn giao để 'xuống tiền'

Giao dịch căn hộ TP.HCM trong nửa đầu năm 2024 nghiêng hẳn về thị trường thứ cấp (mua đi, bán lại) và các dự án căn hộ chung cư hoàn thiện hoặc đã bàn giao.

Thay vì chọn mua căn hộ hình thành trong tương lai để dễ thu xếp tài chính và được nhiều ưu đãi từ phía chủ đầu tư, thì anh Quốc Trung (TP Thủ Đức) quyết định mua một căn hộ đã bàn giao được khoảng 3 năm. Theo anh Trung, giá căn hộ đã hoàn thiện và đang triển khai trên địa bàn không có nhiều sự chênh lệch, thậm chí có mức giá mềm hơn. Cạnh đó, chủ đầu tư vẫn áp dụng chính sách ưu đãi lãi vay và hỗ trợ kéo dài thanh toán cho dự án dù đã bàn giao.

“Vợ chồng mình dành dụm cũng được khoảng 70% giá trị căn hộ, mượn thêm gia đình một ít và chỉ vay khoảng 20% giá trị căn hộ nên quyết định mua căn đã hoàn thiện để có thể vào ở luôn, không lo chậm tiến độ và an tâm về pháp lý”- anh Trung chia sẻ.

Vợ chồng chị Phương Linh (quận 7, TP.HCM) cũng mua một căn hộ đã hoàn thiện, đã có sổ hồng. Căn hộ có vị trí thuận tiện, giá căn hộ gần như không tăng đáng kể từ khi dự án căn hộ này mở bán. Hơn nữa, căn hộ đã bàn giao, gia đình chị Linh vào ở ngay, không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng như mua căn hộ sơ cấp (chủ đầu tư mở bán mới) phải mất 2-3 năm mới hoàn thiện.

“Căn hộ đã bàn giao là gia đình mình vào ở luôn, thậm chí chủ nhà cũ để lại hầu như nội thất. May mắn là chủ nhà bán vì kẹt tiền, họ để giá thấp hơn nhiều so với thị trường”- chị Linh tiết lộ.

Không chỉ người mua nhà để ở mà những nhà đầu tư cũng đang có xu hướng lựa chọn những căn hộ đã bàn giao để có thể đưa vào khai thác cho thuê kiếm dòng tiền ngay.

Ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Trung tâm giao dịch Bất động sản Căn Nhà Mới, cho biết do nguồn cung căn hộ mới vừa túi tiền khan hiếm, mặt giá bất động sản nhà ở tại TP.HCM lại tăng khiến nhu cầu thuê nhà tăng lên. Nhiều người dân quyết định dừng ý định mua nhà, họ tiếp tục thuê nhà. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư đã chọn những căn hộ đã bàn giao để có thể cho thuê.

Theo ông Vũ, sự thiếu hụt nguồn cung dự án mới triển khai cùng với nhu cầu mua để ở và đầu tư cho thuê đang chiếm vai trò chủ đạo khiến phần lớn sức mua hiện nay đổ về các dự án đã bàn giao, vị trí có mật độ dân cư cao tại TP.HCM. Những căn hộ thuộc dạng này đang thu hút người mua hơn các dự án mới mở bán.

Các chuyên gia lo ngại lớn nhất của khách hàng khi mua căn hộ đã bàn giao là áp lực tài chính phải thanh toán số tiền lớn mua nhà trong một lần, không được hỗ trợ thanh toán tiến độ hay ưu đãi lãi vay.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các chủ đầu tư ngày càng linh động hơn trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt gánh nặng giúp khách hàng. Chính vì vậy đã khiến sức mua đổ về căn hộ đã bàn giao. Căn hộ đã bàn giao vừa có thể dọn vào ở ngay, vừa rút ngắn thời gian thu hồi vốn và đảm bảo sinh lời từ việc vận hành khai thác kinh doanh sớm.

Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Nghiên cứu của Savills Việt Nam, cho biết thị trường căn hộ thứ cấp (mua đi, bán lại) đang hoặc đã hoàn thiện, bàn giao trong giai đoạn vừa qua cũng diễn biến tích cực hơn trong bối cảnh nguồn cung căn hộ bàn giao hạn chế và sản phẩm căn hộ sơ cấp nhỏ giọt.

Theo bà Giang Huỳnh, trong năm 2024, nhiều dự án căn hộ trung cấp và bình dân sẽ có mức tăng giá mạnh. Trong khi đó, các dự án căn hộ hạng sang sau khi đặt mức giá cao vào năm 2023 đang phải chịu một số áp lực trên thị trường thứ cấp.

“Theo vị trí, chúng ta có thể thấy các quận, huyện tại TP.HCM có kết nối tốt nhờ cơ sở hạ tầng được cải thiện và nguồn cung bàn giao thấp thì những căn hộ đã bàn giao sẽ có mức tăng giá mạnh”, bà Giang dự báo.

TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế cũng cho rằng thị trường căn hộ chung cư nói riêng và thị trường bất động sản Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm 2024 nhờ những trợ lực mạnh mẽ.

Cụ thể như thị trường tài chính, lãi suất cho vay bất động sản vẫn được duy trì ở mức thấp, tạo thuận lợi cho người mua nhà và nhà đầu tư. Thứ hai là ba Luật gồm Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai được đẩy nhanh, chính thức có hiệu lực từ 1-8 sẽ tạo đà cho thị trường căn hộ chung cư và thị trường bất động sản được thúc đẩy phát triển theo hướng minh bạch, lành mạnh và tích cực.

Do đó, theo TS Nhân, phân khúc căn hộ chung cư đáp ứng nhu cầu ở thực và có thể khai thác dòng tiền lúc này như căn hộ đã bàn giao sẽ tiếp tục được người mua lựa chọn. Giá căn hộ trung cấp, bình dân sẽ có cơ hội tăng còn căn hộ hạng sang khó tăng vì thanh khoản hạn chế.

Giá căn hộ rao bán tại TP.HCM tăng 6%

Báo cáo của kênh thông tin Batdongsan.com.vn cho biết trong nhóm các dự án bất động sản được tìm kiếm nhiều nhất thị trường quý vừa qua, 8/10 là những dự án hiện hữu, căn hộ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, rao bán nhộn nhịp trên thị trường.

Đáng chú ý, thị trường bất động sản TP.HCM trong quý II-2024 ghi nhận sự tăng trưởng nhu cầu mua ở hầu hết mọi loại hình nhưng chỉ duy nhất phân khúc chung cư là có giá bán tăng trong quý vừa qua. Lượt tìm mua căn hộ TP.HCM tăng 33% so với cùng kỳ và 52% nếu so với cuối năm 2023. Giá rao bán căn hộ TP.HCM cũng tăng thêm 6% so với cùng kỳ trước đó.