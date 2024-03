Người phụ nữ trong clip ‘hổ thần nhập' ở Chùa Hương Tích cam kết không tái phạm

Ngày 4-3, trên mạng xã hội xôn xao clip quay cảnh một người phụ nữ lên đồng, nhập "thần hổ" rồi liên tục la hét.

Được biết, đoạn clip được quay ở Chùa Hương Tích, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Hình ảnh phản cảm. Ảnh cắt từ video clip.

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng 3-3, có một đoàn du khách ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến vãn cảnh ở Chùa Hương Tích. Trong đó, có bà Ch mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đầu đội vành mũ tán rộng.

Ngoài ra, có một người đàn ông hộ lễ đã thực hiện việc cầu an tại Điện Tam Thế (Chùa Hương Tích). Lúc này bà Ch liên tục la hét lớn, du khách xung quanh sụp lạy và những biểu hiện hành vi trái với tín ngưỡng.

Trong ngày 3-3, Ban quản lý Chùa Hương tích đã báo cáo và phối hợp với Công an huyện Can Lộc yêu cầu đoàn du khách dừng thực hiện hành vi mê tín nói trên. Công an huyện Can Lộc đã lập biên bản nhắc nhở bà Ch.

Ngay lúc đó, bà Ch bình thường trở lại, thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tại cơ quan công an, bà Ch cam kết không tái phạm trong những ngày tới.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã nhắc nhở chị Ch và những người liên quan.

Từ vụ 'xá lợi tóc Đức Phật' tại chùa Ba Vàng, cần loại bỏ mê tín dị đoan (PLO)- Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng một số thông tin xung quanh câu chuyện xá lợi tóc Phật tại chùa Ba Vàng có dấu hiệu mê tín dị đoan.

Đắc Lam