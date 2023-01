Nguyễn Bá Hùng kết hợp cùng Nam Khánh và Nguyễn Phi Hùng trong 2 ca khúc nhạc Tết

(PLO)- Nhân dịp Tết đến xuân về, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng kết hợp với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Nam Khánh cho ra mắt hai ca khúc nhạc xuân vui tươi, ý nghĩa.

Những ngày cuối năm, nhạc xuân rộn ràng từ thôn quê đến thành thị. Hoà chung không khí đó, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng đã kết hợp với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Nam Khánh để cho ra mắt hai sản phẩm âm nhạc ý nghĩa.

Theo đó, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng đã kết hợp với ca sĩ Nam Khánh để cho ra mắt ca khúc Nụ cười em như đoá hoa mùa xuân, ca ngợi người nữ chiến sĩ Công an Nhân dân.

Chia sẻ với PLO, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cho biết ca khúc được anh viết vào tháng 11-2022 trong lần tham gia Trại sáng tác của Bộ công an. Khi đó anh được đi thực tế tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Phú Yên, Quãng Ngãi… và được nghe kể cũng như chứng kiến nhiều hoạt động của lực lượng công an. Đặc biệt một số địa phương xa trung tâm, nơi tình hình kinh tế, giao thông còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động an ninh trật tự vẫn được đảm bảo.

"Tôi nhìn thấy những nữ chiến sĩ công an gan dạ, kiên cường, vượt qua những khó khăn của công việc và vẫn luôn giữ nụ cười - nụ cười đó là minh chứng cho tình thương, trách nhiệm của người chiến sĩ công an, là sợi dây kết nối tình quân dân, là sức mạnh vô hình của tình yêu với quê hương đất nước" - nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng nói.

Nói về việc chọn kết hợp với ca sĩ Nam Khánh, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cho biết: "Bên cạnh chuyên môn vững vàng và dày dạn kinh nghiệm của người nghệ sĩ gạo cội, thông qua mạng xã hội tôi cũng biết được anh Nam Khánh là người hoà đồng, có lối sống giản dị và lành mạnh, cộng với tình cảm của tôi đối với giọng ca của anh ấy từ lâu nên tôi quyết định mời anh đồng hành".

Chia sẻ về cảm xúc khi được mời thể hiện ca khúc, ca sĩ Nam Khánh cho hay anh đã theo dõi nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng khá lâu và có những sáng tác rất dễ thương.

Theo ca sĩ Nam Khánh, âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng có chiều sâu nhưng giai điệu vẫn gắn với thị trường, với giới trẻ. Ngoài ra nội dung của bài hát viết về người chiến sĩ công an - đây vốn là đề tài ít người viết và cũng ít sáng tác mới. Do đó, anh rất mong đợi để được hát bài này và chờ đợi phản ứng từ khán giả.

Cũng mang chủ đề Tết, ca khúc Về quê đón Tết của nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng lại mang đến cho người nghe nhiều xúc động dịp cuối năm. Ca khúc được anh viết vào ngày đưa Ông táo vừa qua nhằm thôi thúc giới trẻ đoàn viên cùng gia đình..

"Trong không khí người người về quê đón Tết, tôi cũng mong chờ giây phút được đoàn viên cùng gia đình và cảm tác viết nên bài hát này. Mỗi năm đều có những biến động khó khăn trong cuộc sống và hoạt động kinh tế, với người này năm qua là thành công nhưng với người khác có thể là thất bại. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn lớp trẻ hãy lấy gia đình làm gốc, là nơi để ta rọi lại bản thân mà và điều chỉnh để tiếp tục hành trang trong cuộc sống" – nam nhạc sĩ trải lòng.

Theo nam nhạc sĩ, ca khúc được sản xuất chỉ trong hai ngày, vì là những ngày cuối năm, người người bận rộn nên cũng gặp khó khăn trong quá trình sản xuất.

"Mặc dù cuối năm bận rộn nhưng khi tôi gọi điện mời, anh Hùng đã sắp xếp lịch và đi thu âm ngay. Anh Nguyễn Phi Hùng luôn có sự chỉn chu và trách nhiệm cao trong từng ca khúc, lời ca của anh ấy chắp cánh cho bài hát của tôi được lan toả đến mọi người" – nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cho biết.

HÀ NGUYỄN