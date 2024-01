(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai cho biết nghi phạm phóng hỏa phòng trọ khiến ba người tử vong là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Ngày 9-1, Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai cho biết nguyên nhân nghi phạm NTN (51 tuổi, trú phường An Phú, thị xã An Khê) phóng hỏa phòng trọ khiến ba người tử vong do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Sau khi gây án, người này đã treo cổ tự tử trong phòng trọ cách hiện trường khoảng 1 km.

Hiện trường vụ phóng hỏa giết người do mâu thuẫn tình cảm khiến ba người trong phòng trọ tử vong. Ảnh: LT.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 1 giờ ngày 9-1, ông N mang theo can xăng 5 lít đến phòng trọ của bà NTTV ở đường Hoàng Hoa Thám (phường An Tân) rồi đổ xăng, châm lửa đốt khiến ba người tử vong.

Sau khi gây án, ông N về nơi ở, cách hiện trường khoảng 1 km treo cổ tự tử.

Ba nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định gồm: bà NTTV (45 tuổi, ngụ thị xã An Khê, có quan hệ tình cảm với NTN), TTKH (15 tuổi, con gái bà V) và ông NTT (ngụ TP Pleiku, có quan hệ tình cảm với bà V).

Sáng cùng ngày, PC02 Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an thị xã An Khê kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và điều tra vụ án.

Sau khi gây án, nghi can NTN về phòng trọ cách hiện trường khoảng 1 km treo cổ tự tử. Ảnh: LT

Vụ cháy khiến các vật dụng, tài sản bên trong phòng trọ như xe máy, áo quần đã bị cháy rụi. Công an đã thu giữ một số tang vật liên quan.

Vụ cháy 3 người tử vong ở Gia Lai: Đây là vụ phóng hỏa (PLO)- Cơ quan chức năng xác định nghi can phóng hỏa khiến ba người tử vong là NTN và kẻ này đã tử vong trong phòng trọ cách hiện trường 900 mét.

LÊ KIẾN