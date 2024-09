Nhà đầu tư bán mạnh vàng trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Mỹ 18/09/2024 07:53

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay (18-9) trên thị trường Mỹ, do nhiều nhà đầu tư bán ra, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường New York ở mức 2.572USD/ounce, hạ đến 0,7% so với mức đóng cửa của phiên gần nhất. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12-2024 hạ 18,90USD/ounce và đóng cửa ở mức 2.589,9USD/ounce.

Tâm lý nhiều nhà đầu tư đang hy vọng vào việc hạ mạnh lãi suất cơ bản đồng USD 0,5%, tuy nhiên điều này có thể phát chỉ báo kém lạc quan về kinh tế Mỹ - Ảnh: NGỌC DIỆP

Ba ngân hàng trung ương lớn hàng đầu thế giới chuẩn bị họp

Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới hạ trong phiên ngay trước thềm quyết định cuối cùng của cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính là việc nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh bán vàng chốt lời và điều chỉnh lại trạng thái danh mục.

Cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ của Fed bắt đầu diễn ra từ sáng ngày thứ Ba và kết thúc vào chiều ngày thứ Tư. Fed dự kiến sẽ có cuộc họp báo công bố chi tiết quyết định chính sách lần này.

Gần đây, tâm lý thị trường đã có những thay đổi. Giờ đây nhà đầu tư đang kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,5% chứ không phải 0,25%. Khảo sát của CME FedWatch Tool gần đây cho thấy khả năng Fed hạ lãi suất 50 điểm cơ bản hiện đang được tính toán ở mức 67%, khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản hiện được điều chỉnh giảm còn 33%.

Trong ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) có cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ trong ngày thứ Năm.

Một vài thông tin kinh tế Mỹ bao gồm doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp được công bố gần đây tốt hơn so với kỳ vọng không khỏi tạo ra áp lực lên triển vọng của giá vàng thế giới bởi nó làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất 0,5%.

Trong nghiên cứu mới công bố gần đây, chuyên gia thuộc ngân hàng ANZ – ông Daniel Hynes cho rằng việc giá vàng thế giới tăng vượt mốc 2.550USD/ounce sẽ có thể giúp thu hút thêm sự quan tâm của nhà đầu tư trong bối cảnh Fed chuẩn bị công bố quyết định hạ lãi suất cơ bản đồng USD.

Các chuyên gia phân tích của ANZ dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng lên ngưỡng 2.900USD/ounce trước thời điểm cuối năm nay, nguyên nhân chính bởi nhu cầu đầu tư gia tăng.

Giá vàng trong nước tăng không ngừng

Đúng như dự báo của các chuyên gia mà PLO đã đưa tin trước đó, việc giá bán vàng miếng được điều chỉnh tăng lên đúng theo xu thế của giá vàng thế giới đã trở thành hiện thực.

Ngày 17-9, sau khi giá bán vàng miếng SJC được duy trì ở mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) suốt từ ngày 5-9, giá mua bán vàng miếng SJC cuối cùng đã được điều chỉnh tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay, giá bán vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 80,00 – 82,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở mức đóng cửa của giá vàng thế giới phiên gần nhất, giá vàng thế giới quy đổi ra giá vàng trong nước tương đương 77,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 4,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua - Nguồn: Giá Vàng

Cũng là vàng miếng 999.9 nhưng giá vàng miếng Kim Bảo tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận lại được niêm yết thấp hơn ở mức giá 78,00 – 79,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 77,90 – 79,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ vàng rồng Thăng Long ở mức 77,98 – 79,18 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Sau nhiều phiên giảm, tỷ giá đồng USD tại thị trường trong nước có phần nhích nhẹ. Cập nhật vào đầu giờ sáng nay, tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 24.400 – 24.770 đồng/USD, cao hơn 50 đồng/USD so với đầu giờ sáng qua.