Nhà kinh doanh 'méo mặt' vì lãi suất USD cao

Ngay từ đầu năm nay, thị trường ngoại hối đã đối mặt với áp lực đáng kể khi tỉ giá USD/VND liên tục leo dốc.

Đặc biệt, từ đầu tháng 4 vừa qua, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại đã bật lên khỏi mốc 25.000 đồng/USD và phá vỡ kỷ lục từng thiết lập vào giai đoạn xảy ra sự kiện SCB năm 2022.

Từ đó đến nay, mặt bằng giá mới của đồng đôla Mỹ được thiết lập và liên tục duy trì ở mức giá cao. Tính đến sáng ngày 11-4, giá mua-bán USD tại các ngân hàng thương mại dao động từ 25.110 - 25.130 VND/USD, tăng 2,9% so với đầu năm 2024.

Gánh nặng khi tỉ giá bất ngờ leo dốc

Tỉ giá tăng, cộng với lãi suất cho vay đang ở mức cao khiến những doanh nghiệp có hợp đồng thanh toán hoặc vay bằng USD đang chịu thiệt hại nặng nề.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng: Tỉ lệ mất giá giữa VND với USD so với các nước là thấp, năm 2023 VND mất giá khoảng 2,9%, đến thời điểm hiện nay trên thị trường liên ngân hàng VND mất giá khoảng 2,6%. So với các nước lớn, chẳng hạn đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc cũng mất giá so với USD khoảng 1,74%, đồng Bath Thái là 5,93%, đồng Won của Hàn Quốc là 3,88%, đồng Yên Nhật là 7,52%.