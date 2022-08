Nhà phố thuộc khu đô thị vệ tinh: Phân khúc dẫn dắt thị trường

Giá nhà liền thổ tăng mạnh

Theo báo cáo Quý II-2022 của Công ty JLL, giá bán sơ cấp loại hình nhà liền thổ ở khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng mạnh. Cụ thể, giá bán sơ cấp nhà liền thổ tăng 12,4% theo năm, đạt mức 3.202 USD/m2 đất.

Cũng theo JLL, trong 6 tháng cuối năm 2022, nguồn cung mới và sức cầu phân khúc nhà phố/biệt thự có thể tăng nhẹ so với đầu năm, dự báo khoảng 5.000 căn. Trong đó, Đồng Nai sẽ tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với khoảng 1.500 căn, theo sau là Long An và Bình Dương dao động khoảng 1.000 căn, TP.HCM dao động khoảng 600 căn, chủ yếu tập trung ở khu Đông. Mặt bằng giá sơ cấp sẽ tiếp tục xu hướng tăng do áp lực về chi phí đầu vào và lạm phát.

Bên cạnh đó, với hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ và liền mạch, thị trường BĐS nhà liền thổ tại các đô thị vệ tinh, đặc biệt là BĐS thuộc các khu đô thị được quy hoạch thông minh, bài bản sẽ có thêm ưu thế để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Nhận định về tiềm năng phát triển phân khúc này, bà Ginny Nguyễn, Quản lý Cấp cao Dịch vụ Kinh doanh Nhà ở Savills TP.HCM cho biết: “Thị trường BĐS khu đô thị của các thị trường vệ tinh TP.HCM trong thời gian tới chắc chắn sẽ phát triển hơn do quỹ đất trung tâm để phát triển dự án nhà liền thổ không còn nhiều và do quy trình phát triển dự án khó khăn và phức tạp.”

Trong số các thị trường vệ tinh, cùng với Long An, Đồng Nai là địa phương có thị trường bất động sản sôi nổi nhất, nhờ vào vị trí địa lý, quỹ đất còn nhiều và đặc biệt là quy hoạch hạ tầng giao thông liên kết vùng. Dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt dự án bất động sản khu đô thị với quy mô lớn, trở thành tiền đề để hình thành nên các cộng đồng dân cư đa dạng và hiện đại trong tương lai.

Hấp lực của nhà phố Gem Sky World

Nằm về phía đông TP. HCM, khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai là một trong những dự án khu đô thị điển hình với sản phẩm nhà phố đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ sở hữu nhiều ưu thế cạnh tranh.

Từ Gem Sky World chỉ mất khoảng 5 phút để cư dân di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành, 30 phút để kết nối với khu vực nội đô TP.HCM. Khi sân bay Long Thành hoàn thiện và đưa vào khai thác, sẽ chỉ mất thêm chưa đến hai giờ là cư dân có thể bay đến các quốc gia Đông Nam Á hay kết nối đến Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ trong khoảng năm giờ bay.

Với những ưu thế về vị trí, hạ tầng giao thông thuận lợi kết nối, nhà phố tại Gem Sky World còn hứa hẹn mang đến sự hài lòng cho nhà đầu tư lẫn nơi an cư lý tưởng cho cư dân đô thị nhờ không gian thiết kế, hệ thống tiện ích nội khu đa dạng và đồng bộ.

Nổi bật với thiết kế hiện đại, diện tích 100 – 120m2, mỗi căn nhà phố tại dự án Gem Sky World được thiết kế một trệt hai lầu, vừa đáp ứng không gian sinh hoạt chung đầm ấm của gia đình vừa đảm bảo không gian riêng tư cho từng thành viên.

Bên cạnh đó, thiết kế còn hàm chứa sự tinh tế của đội ngũ kiến trúc sư khi quan tâm và chú trọng đến cả yếu tố sức khỏe cũng như sự an toàn của những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ. Điều này được thể hiện rõ nét ở các chi tiết như độ thoải của các bậc cầu thang, sử dụng hệ khung cửa sổ, cửa kính lớn để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, Gem Sky World còn tích hợp hệ thống tiện ích nội khu chuẩn quốc tế như trung tâm thương mại, trường học liên cấp, khu chăm sóc y tế…

