Nhà riêng thủ tướng Israel bị UAV tấn công 19/10/2024 17:19

Sáng sớm 19-10, một máy bay không người lái được phóng từ Lebanon đã phát nổ tại thị trấn ven biển Caesarea (Israel). Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, máy bay không người lái này nhắm vào nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại thị trấn trên. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, ông Netanyahu và vợ không có ở nhà.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận một tòa nhà tại thị trấn Caesarea “đã bị tấn công”. Theo tờ The Times of Israel, nhà chức trách chưa thông báo về thương vong và hư hại do vụ tấn công trên gây nên.

Lực lượng an ninh Israel đứng gác gần rào chắn trên con phố dẫn đến nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Caesarea, vào ngày 19-10. Ảnh: AFP

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, chiếc máy bay không người lái nhắm vào nhà ông Netanyahu là một trong 3 máy bay được phóng từ Lebanon. Hai máy bay không người lái còn lại đã bị bắn hạ trước đó.

Nguyên nhân khiến máy bay không người lái đi xa được như trên được cho là do lỗi của hệ thống cảnh báo. Lực lượng Phòng vệ Israel đang điều tra về vụ việc.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng trực thăng phía trên và có cảm giác rằng đã xảy ra một số sự cố nhưng không có còi báo động nên chúng tôi không quá lo lắng. Nhưng sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn và chúng tôi không rõ là do máy bay không người lái bị va chạm hay bị đánh chặn. Rõ ràng đó là một sự cố thực sự mà không có cảnh báo trước. Thật đáng lo ngại, may mắn là không có thương vong" – một cư dân Caesarea trả lời đài Channel 12.

Phía Hezbollah chưa bình luận về vụ việc.