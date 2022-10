Nhà Trắng công bố Chiến lược An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Joe Biden

(PLO)- Nhà Trắng công bố Chiến lược An ninh Quốc gia được cho là mang tính chất quyết định trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh giữa các cường quốc.

Ngày 12-10, Nhà Trắng công bố Chiến lược An ninh Quốc gia với những ưu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho thập niên tiếp theo, được cho là quyết định đối với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh giữa các cường quốc, theo tạp chí Foreign Policy.

Theo đó, chiến lược này dựa trên lợi ích quốc gia của Mỹ, đó là bảo vệ sự an toàn của người dân Mỹ, tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế và bảo vệ các giá trị của Mỹ, theo Foreign Policy.

Để thực hiện điều này, Washington nhắm tới 3 mục tiêu chính, gồm tăng cường đầu tư trong nước để Mỹ không phụ thuộc vào các nguồn cung từ bên ngoài, xây dựng khối liên minh mạnh nhất để tăng cường ảnh hưởng và định hình môi trường chiến lược toàn cầu, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển các công nghệ mới.

Foreign Policy dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, chính quyền Tổng thống Biden nêu rõ 2 thử thách chính mà Chiến lược An ninh Quốc gia cần giải quyết, gồm cạnh tranh với các cường quốc trên thế giới và ứng phó các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, môi trường và dịch bệnh.

Chiến lược còn nêu rõ rằng Mỹ sẽ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc, đất nước đang có ý định tái định hình trật tự quốc tế, đồng thời kiềm chế Nga và thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.

Theo Foreign Policy, ban đầu Chiến lược An ninh Quốc gia dự kiến ​được công bố hồi tháng 2, nhưng đã bị hoãn lại do cuộc xung đột Nga-Ukraine.

CHÍ THANH