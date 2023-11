Ngày 13-11, theo thông tin từ đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hai cán bộ xã này bị tấn công, phải nhập viện, do nhắc nhở vi phạm trật tự xây dựng.

Trước đó, vào chiều ngày 12-11, đoàn kiểm tra của xã Tân Hồng đến một nhà dân ở thôn My Cầu để nhắc nhở về hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm ra phần đất công.

Sau khi nhắc nhở, đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhóm thợ xây dừng ngay việc xây dựng trên phần đất không được phép.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, một thợ xây trong nhóm thợ xây được nhắc nhở buổi chiều đã đến nhà ông Vũ Văn Cường, công chức văn phòng của xã để gây sự.

Ông Cường sau đó đã gọi thêm ông Lê Xuân Hạ, là công chức địa chính - xây dựng xã đến để can ngăn, giải thích. Tuy nhiên, người thợ xây đã bất ngờ dùng dao tấn công ông Cường và ông Hạ.

Lực lượng công an xã và Công an huyện Bình Giang đã có mặt để ngăn chặn, đưa hai cán bộ xã bị thương tới bệnh viện. Riêng người thợ xây trong tình trạng có uống rượu bị đưa về cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Theo đại diện lãnh đạo xã Tân Hồng, tại hiện trường, công an đã thu được một thanh sắt hình chữ V, một con dao inox màu trắng và một chiếc ghế đã bị hỏng. Về phần hai cán bộ xã, do bị thương không nghiêm trọng nên đã được xuất viện về nhà.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

NGỌC SƠN