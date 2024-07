Nhân sự tuần qua: Bộ Chính trị, Thủ tướng phân công, bổ nhiệm nhiều nhân sự 21/07/2024 07:50

Trong tuần qua (từ 15-7 đến 20-7), Trung ương, bộ, ngành và các địa phương đã chỉ định, phân công, bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự mới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị có quyết định phân công, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: TP

Bà Bùi Thị Minh Hoài 59 tuổi; thạc sĩ, cử nhân Luật; quê ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà Hoài từng kinh qua nhiều chức vụ như Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Phạm Tất Thắng điều hành Ban Dân vận Trung ương

Bộ Chính trị giao cho ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng Ban Dân vận Trung ương theo quy định.

Ông Phạm Tất Thắng 54 tuổi, quê Hải Dương. Ông có trình độ Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước đó, ông từng công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Thường trực rồi phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội); Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.

Thái Nguyên có tân Bí thư tỉnh

Bộ Chính trị cũng đã chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng.

Ông Trịnh Việt Hùng, 47 tuổi, quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; trình độ học vấn Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước đó, ông Hùng từng là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ; phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 10-2020 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 4 tướng quân đội

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn (58 tuổi, quê Phú Thọ) giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đến hết tuổi phục vụ tại ngũ.

Thủ tướng cũng ký quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: QH

Ngoài ra, Thủ tướng cũng có quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Nguyễn Trọng Bình (59 tuổi, quê TP Hà Nội), Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng cũng có quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Trung tướng Trịnh Đình Thạch (59 tuổi, quê Quảng Ngãi), Chính ủy Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Bộ Công an có thêm hai thứ trưởng

Thủ tướng cũng có quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Ảnh: BCA

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, 51 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông từng kinh qua các chức vụ như Phó Chánh văn phòng CSĐT, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, 52 tuổi, quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông từng là cán bộ phòng PC15 Công an tỉnh Hải Hưng; Trưởng phòng PC15 đến Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (sau khi tách tỉnh); Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Hai nhân sự mới ĐH Quốc gia TP.HCM

Thủ tướng bổ nhiệm PGS.TS Trần Cao Vinh và GS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trước khi được bổ nhiệm, PGS.TS Trần Cao Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. PGS.TS Trần Cao Vinh sinh năm 1972, quê Trà Vinh.

Còn GS Nguyễn Thị Thanh Mai, trước khi được bổ nhiệm, bà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu kiêm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thanh Vân. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Kiện toàn nhân sự hai cơ quan

UBND TP.HCM có quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Mạnh, Trưởng phòng Phát hành – Sự kiện, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM.

Ông Đỗ Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động trực thuộc Sở LĐ-TB&XH, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủ Thiêm.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM trao hoa chúc mừng cho các nhân sự vừa được bầu đảm nhiệm chức vụ mới. Ảnh: THUẬN VĂN

HĐND TP.HCM có thêm hai cán bộ chủ chốt

Tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bà Phạm Thị Thanh Hương giữ chức Phó Trưởng ban Đô thị, HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Nga giữ chức Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM cũng thống nhất bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM.

Tỉnh ủy Bình Dương có tân Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Ông Lê Thanh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thủ Dầu Một, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 15-7.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Long An

Thượng tá Nguyễn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, từ 15-7.

Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 15-7.

Nha Trang có tân Chủ tịch TP

Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố, trao quyết định điều động, chỉ định ông Trần Minh Chiến, Chánh Thanh tra tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Nha Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định điều động ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác, giữ chức chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, thời gian 5 năm, từ ngày 15-7.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa trao các quyết định cho các cán bộ. Ảnh: XH

Điều động ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, đến giữ chức giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Đồng thời, tiếp nhận, điều động bà Võ Thị Thu Hương, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, đến nhận công tác, giữ chức phó giám đốc Sở KH&ĐT.

Ông Trần Văn Trung làm Giám đốc Sở TT&TT Cà Mau

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ông Trần Văn Trung (47 tuổi), Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cà Mau, giữ chức Giám đốc Sở TT&TT.

Ông Trung có trình độ cử nhân luật, thạc sĩ Quản lý hành chính. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, ông Trung từng là chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cà Mau...