Nhân sự tuần qua: Thêm 4 nhân sự cấp cao nhận nhiệm vụ mới 13/07/2024 09:54

(PLO)- Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Phan Văn Trọng được bổ nhiệm làm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương...

Trong tuần qua (từ 8-7 đến 13-7), Trung ương, bộ, ngành và các địa phương đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu

Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Cà Mau, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (trái) được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt 48 tuổi, quê xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; trình độ Cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ thuật công trình.

Ông Huỳnh Quốc Việt từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Quân sự Quân khu 1.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ngày 11-7 đã bầu ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trịnh Việt Hùng, 47 tuổi, quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; trình độ học vấn Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Hùng từng là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ, phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ định Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Vũ Như Hà, 54 tuổi, quê ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ông đã từng qua các vị trí công tác như: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP.HCM; Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Lãnh đạo Ban và lãnh đạo Văn phòng Ban, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan chúc mừng ông Phan Văn Trọng. Ảnh: VGP phát

Ông Phan Văn Trọng làm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương đã có quyết định tiếp nhận ông Phan Văn Trọng, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Ban Tổ chức Trung ương và bổ nhiệm làm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Phan Văn Trọng 47 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, là Cử nhân Luật, Kỹ sư mật mã; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 10-2020 đến nay, ông được giao giúp việc cho Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 7-2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký, Văn phòng Trung ương Đảng. Mười tháng sau đó, ông Phan Văn Trọng được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Sang làm Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM làm Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, kể từ ngày 16-7. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Sang. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Thanh Sang sinh năm 1969. Quê quán: Xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông vào Đảng ngày 2-9-1990. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Thanh Sang công tác trong ngành kiểm sát nhân dân TP.HCM từ tháng 11-1994.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM từ tháng 6- 2016, ông Sang từng giữ nhiều chức vụ như trưởng phòng tổ chức cán bộ VKSND TP.HCM, viện trưởng VKSND quận 11, phó viện trưởng VKSND quận 11, phó viện trưởng VKSND quận 6…

Từ tháng 7-2021 đến nay, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn ĐBQH TP.HCM. Ông trúng cử ở đơn vị bầu cử số 1- TP Thủ Đức.

Ông Đoàn Văn Đủ làm Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình

Ông Đoàn Văn Đủ, Chánh Văn phòng UBND quận Tân Bình, TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình.

Ông Đoàn Văn Đủ, 42 tuổi; quê Bình Dương; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Ông Đoàn Văn Đủ công tác tại quận Tân Bình từ năm 2019 và giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND quận Tân Bình từ năm 2020 đến nay.

Cần Giờ, Phú nhuận có tân chánh án TAND

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong đã trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Phước (48 tuổi) - Phó Chánh án TAND quận Phú Nhuận giữ chức vụ chánh án TAND huyện Cần Giờ. Nhiệm kỳ chánh án của ông Phước là 5 năm kể từ ngày 15-7-2024.

Ông Lê Minh Phước, tân Chánh án TAND huyện Cần Giờ. Ảnh: SONG MAI

Trước khi giữ chức chánh án TAND huyện Cần Giờ, ông Lê Minh Phước từng giữ chức vụ phó chánh án TAND quận 9 cũ (nay là TAND TP Thủ Đức), phó chánh án TAND quận Phú Nhuận.

Ngoài ra, ông Phù Quốc Tuấn (44 tuổi), Chánh án TAND huyện Cần Giờ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chánh án TAND quận Phú Nhuận.

Bộ Công an bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thượng tá Lê Mạnh Hùng (47 tuổi, quê quán Đồng Nai), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Nai, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Lê Mạnh Hùng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Hiện, công an tỉnh Đồng Nai có bốn phó giám đốc gồm: Đại tá Trần Tiến Đạt, Đại tá Trần Anh Sơn, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn và Thượng tá Lê Mạnh Hùng; giám đốc là Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang.

Nhân sự mới Công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh

. Trung tá Lê Hữu Thắng (49 tuổi, quê Hải Dương), Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Cẩm Phả, được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh.

. Thượng tá Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An. Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ là năm năm.

. Trung tá Chu Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh.

Quyết định của Bộ Quốc phòng về nhân sự tại Bình Dương

Đại tá Lê Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương được điều động về công tác tại Quân khu 7.

Đại tá Phạm Văn Kiên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương được bổ nhiệm giữ chức Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

Ông Lê Trí Thanh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được hiệp thương bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Tại Hội nghị lần thứ 13 , khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã hiệp thương bổ sung ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, hiệp thương bổ sung ông Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Núi Thành, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh 54 tuổi; quê ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; có trình độ chuyên môn cử nhân ngành ngân hàng, cử nhân Luật kinh tế, thạc sĩ Chính sách công, cử nhân chính trị.

Nhân sự mới Tây Ninh

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 10-7.

Trung tá Ngô Phương Tâm, Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tỉnh Tây Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khu di tích lịch sử đền Hùng có giám đốc mới

Ông Phạm Tiến Đạt, Phó Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ, vừa được điều động giữ chức giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng từ ngày 1-7.