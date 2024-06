Nhân sự tuần qua: Bộ Công an, TP.HCM và các địa phương bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Tuần này (17-6 đến 22-6), nhiều nhân sự các bộ, ngành, địa phương đã được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới.

+ Thủ tướng đã có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Trần Cao Vinh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM giữ chức Phó Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đối với ông Phạm Bảo Sơn.

+ Tại TP.HCM: Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã điều động ông Võ Khắc Thái, Bí thư quận 7, đến nhận công tác tại Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.HCM và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ TP.HCM.

Ông Võ Khắc Thái, 57 tuổi, quê ở Tiền Giang. Ông có trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị. Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận 3 (tháng 5-2016). Tháng 4-2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Quận ủy quận 7.

+ Tại Bình Thuận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Hồng Pháp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy La Gi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hồng Pháp 54 tuổi, từng giữ các chức vụ như Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.

+ Tại Kon Tum: TAND tối cao đã có quyết định bổ nhiệm ông Hà Viết Toàn, Thẩm phán Trung cấp, Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Kon Tum. Thời gian bổ nhiệm là năm năm.

+ Tại Lâm Đồng: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã điều động ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lâm Đồng, đến Thành ủy Đà Lạt công tác, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đặng Đức Hiệp, 52 tuổi, quê thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hiệp có trình độ thạc sỹ tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Đặng Đức Hiệp từng làm Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

. Cũng tại Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định về việc cho ông Bùi Sơn Điền thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện Đức Trọng và nghỉ công tác.

Đồng thời công bố quyết định điều động, chỉ định ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Trung Hiếu, 48 tuổi, quê Nam Định. Ông Hiếu là Thạc sỹ luật, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Bí thư Huyện uỷ Đức Trọng, ông từng làm Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Tại Quảng Nam: Tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Lê Văn Dũng, 58 tuổi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời bầu các ông Trần Nam Hưng, 51 tuổi, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ và Phan Thái Bình, 50 tuổi, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

+ Tại Sóc Trăng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết định điều động, chỉ định bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy thị xã Ngã Năm.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, quê ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 4-2009, bà Ngọc là giáo viên Trường cấp 2-3 xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung. Từ tháng 9-2018 đến nay, bà Diễm Ngọc kinh qua một số chức vụ như Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Sóc Trăng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

+ Tại An Giang: Ban Bí thư chuẩn y Đại tá Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh An Giang cũng đồng thời công bố các quyết định:

. Điều động, chỉ định bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Long Xuyên tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

. Chỉ định ông Huỳnh Quốc Thái, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 được điều động bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

. Ông Lê Phước Dũng, Bí thư Huyện ủy Châu Thành được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

. Điều động, chỉ định bà Lê Bích Phượng, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

. Bà Phan Thị Diễm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

. Bà Lư Thị Kim Thùy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 được để điều động, chỉ định làm Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

. UBND tỉnh An Giang cũng đã trao quyết định bổ nhiệm lại đối với Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Nguyễn Hồng Quang; Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trần Quốc Thanh và Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Trần Quang Thanh.

Đồng thời bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang Hồ Thanh Bình, giữ chức Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh.

Cho thôi việc theo nguyện vọng và hưởng chế độ thôi việc theo quy định đối với Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Lê Kim Bình.

+ Tại Hậu Giang: Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hậu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh giữ chức Giám đốc đơn vị này.

Bổ nhiệm ông Trần Lê Trung, Chánh Văn phòng Sở GTVT giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT.

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Xuân Thao (47 tuổi, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An), Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Tân Giám đốc Công an Đồng Nai - Đại tá Nguyễn Hồng Phong. Ảnh: VH

Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, đến đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, 45 tuổi, quê Phú Thọ, từng là Phó Cục Trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Từ tháng 7-2022 đến nay, ông là Giám đốc Công an Hà Tĩnh.