Tin nhân sự tuần qua: Bầu, bổ nhiệm, điều động nhiều lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở trung ương, địa phương 08/06/2024 06:08

Tuần này (3-6 đến 8-6), nhiều nhân sự ở trung ương, bộ, ngành và địa phương đã được bầu, bổ nhiệm, điều động... đảm nhiệm, nắm giữ các vị trí chủ chốt.

. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức phó chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: QH

Đồng thời, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tân bộ trưởng Bộ Công an ngay sau đó cũng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn là ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: PHẠM THẮNG

+ Bộ Chính trị đã điều động, bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, trao quyết định của Bộ Chính trị cho Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Duy Ngọc 60 tuổi; quê ở Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Ông Nguyễn Duy Ngọc từng giữ các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC27) Công an TP Hà Nội, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an TP Hà Nội; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Từ tháng 8-2019, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

. Chủ tịch nước đã có quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết 58 tuổi, quê ở Hải Dương; trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trịnh Văn Quyết có thời gian dài công tác ở Quân khu 2 và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chính ủy Quân khu 2 rồi Chính ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân khu 2 (5-2016).

Cuối tháng 4-2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

+ Tại Bộ Công Thương: Ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long.

Ông Nguyễn Hoàng Long 48 tuổi, có học vị Tiến sĩ kinh tế, bảo vệ tại Đại học Rome Tor Vergata, Ý, 2005.

Từ năm 1999 tới nay, ông công tác trong ngành ngoại giao và trải qua nhiều chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Âu; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Ý; Phó Cục trưởng, Quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Ngoại vụ.

Từ tháng 6-2021, ông Nguyễn Hoàng Long được giao đảm nhiệm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Bắc Ireland.

+ Tại Quảng Nam: Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026, cho đến khi cấp thẩm quyền quyết định kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hồ Quang Bửu, 52 tuổi, quê Quảng Nam; có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kỹ thuật Viễn thông, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Hồ Quang Bửu từng giữ các chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học (thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Nam), Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở TT&TT, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (4-2020).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tăng Hữu Phong giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: H.H

+ Tại TP.HCM: Ông Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Ông Tăng Hữu Phong, 52 tuổi, quê ở Bình Định; trình độ thạc sĩ sử học, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phong từng làm Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM và Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM trước khi chuyển về làm Phó Tổng biên tập (năm 2008), rồi làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (năm 2014).

Tháng 12-2016, ông giữ chức Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tân Phú, TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ tháng 3-2020, ông là trưởng Ban văn hóa - xã hội, HĐND TP.HCM. Tháng 7-2021, ông Phong được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến nay.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải làm Giám đốc Sở Tài chính. Ảnh: THUẬN VĂN

. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc kho bạc Nhà nước TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, 56 tuổi; Thạc sĩ Kinh tế học, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng là Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Bảy làm Chánh Thanh tra TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

. Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM.

Ông Trần Văn Bảy, 53 tuổi, quê tại Đồng Nai; trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bảy từng công tác tại Đại học Luật TP.HCM. Từ tháng 2-2009 đến tháng 3-2017, ông công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM, giữ chức Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Phó Giám đốc Sở. Từ ngày 16-3-2017, ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 9 (cũ), bốn năm sau đó ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM.

Chủ tịch UBND quận Tân Phú Phạm Minh Mẫn nhận quyết định giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: THUẬN VĂN

. Chủ tịch UBND quận Tân Phú Phạm Minh Mẫn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

. Ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 6 giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

. Ông Trần Bạch Ngọc, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp TP…

+ Tại Long An: Giám đốc Công an Long An quyết định điều động Đại tá Thái Hữu Đức (57 tuổi, quê huyện Bến Lức, Trưởng công an huyện Cần Đước) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao Quyết định điều động Đại tá Thái Hữu Đức giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Ảnh: CA

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Được (47 tuổi), Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc giữ chức vụ Trưởng công an huyện Cần Đước.

Điều động Thượng tá Huỳnh Văn Trinh (53 tuổi, quê huyện Bến Lức), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đức Hòa.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cũng thống nhất thực hiện quy trình, tổ chức công bố quyết định đối với Thượng tá Nguyễn Sơn (55 tuổi, quê huyện Bến Lức), Trưởng Công an huyện Đức Hòa, được chuyển ngành sang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Chí Kiên (bìa phải) và ông Trần Phú Lộc Thành. Ảnh: NHẪN NAM

+ Tại Cần Thơ: UBND TP Cần Thơ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TN&MT.

+ Tại Gia Lai: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai đã giao bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phụ trách, điều hành toàn bộ công việc của UBND tỉnh. Thời gian từ ngày 6-6-2024 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Hiện, chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đáng khuyết sau khi ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

+ Tại Hải Phòng: Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng, thay cho ông Hà Văn Trường được điều động làm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, hồi tháng 4, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh Cao Ngọc Tuấn được tỉnh Quảng Ninh hiệp thương với Bộ Tài chính để được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.