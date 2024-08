Nhân viên bốc xếp bắn trọng thương 2 vợ chồng ở chợ Hóa An, Đồng Nai 30/08/2024 10:59

(PLO)- Rạng sáng 30-8, do có mâu thuẫn từ trước nên 1 nhân viên bốc xếp đã bắn trọng thương hai vợ chồng ở chợ Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).