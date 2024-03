Chiều 1-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Đình Bỗng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Lê Đình Bỗng tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 4-2, ông Bỗng (47 tuổi, trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) đi nhậu, uống rượu tại nhà người quen. Trong bữa nhậu, cả nể mọi người chúc tụng, Bỗng có uống rượu.

Sau khi uống rượu, ông chạy xe máy chở hai người về nhà thì va chạm với người đi xe đạp điện làm nạn nhân NVTr (64 tuổi, trú thị trấn Nghèn) tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Can Lộc điều tra, đo nồng độ cồn và kết quả Bỗng có nồng độ cồn 0,209 mg/mL khí thở.

ĐỊA HUỆ