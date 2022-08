Nhiều kiểu khuyến mãi bánh trung thu; 'Mua 1 được 4', 'mua 1 thành 2', 'xổ hết 35k'

Ghi nhận của PV ngày 31-8, trên nhiều tuyến đường như Kinh Dương Vương (quận 6), Hồng Bàng (quận 5), Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Hà Huy Giáp (quận 12) …các điểm bán bánh trung thu đã bắt đầu “xả hàng” dù còn hơn 1 tuần nữa mới tới trung thu.

Tại nhiều cửa hàng đã treo các băng rôn độc đáo như mua 1 được 4 cái, mua 1 thành 2, mua 1 thành 4, xổ hết 35k, giảm giá 40%….

Anh Tú, nhân viên bán hàng tại điểm bán bánh trung thu (quận 5) cho biết, rất phấn khởi khi năm nay bán được nhiều hơn so với năm 2020. "Do năm ngoái ảnh hưởng dịch bệnh, người dân không được thưởng thức nhiều nên năm nay mua bù"- anh Tú nói.

Theo anh Tú, cửa hàng của anh bán trung bình bán 100 hộp/ngày. Loại bánh giá 500.000-700.000 đồng/hộp được khách hàng mua nhiều nhất.

"Bánh Kinh Đô được nhà sản xuất thu hồi sau khi kết thúc mùa trung thu nên không bán giảm giá và lấy vừa đủ để bán. Mặc dù sức mua tốt nhưng muốn thu hút khách hơn nên chúng tôi trưng băng rôn mua 1 thành 2 là của thương hiệu bánh Đồng Khánh. Thương hiệu này năm nào cũng có khuyến mãi"- anh Tú nói.

Trong khi đó, chủ điểm bán bánh trung thu (quận 6) than thở năm nay bán ế, do giá bánh trung thu tăng hơn so với năm 2020 nên người dân cũng thắt chặt chi tiêu.

“Thời điểm này tất cả các điểm bán đều xả hàng nếu mình không đại hạ giá cũng khó bán” - chủ cửa hàng này nói.

1 cửa hàng trên đường Kinh Dương Vương trưng bảng quảng cáo Bánh trung thu Song Long Đồng Khánh, 1 hộp 100k, 200k-300k, giảm 50%.

Người bán tại cửa hàng này giải thích, từ đầu mùa chủ yếu bán chạy các loại bánh của các thương hiệu như Kinh Đô, Như Lan, Bibica…do nhu cầu biếu tặng. Thời điểm này, cửa hàng bán giảm giá 50% bánh thương hiệu nhỏ hơn để phục vụ cho những ai có nhu cầu thưởng thức.

Theo đó, tất cả các loại bánh Song Long Đồng Khánh đều giảm 50% nên giá chỉ còn 100.000 đồng/hộp, 200.000 đồng/hộp, 300.000 đồng/hộp.