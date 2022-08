20 ngày nữa mới đến Trung Thu, nhiều điểm bán bánh đã khuyến mãi mua 1 tặng 1

Còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết trung thu, dù các điểm bán bánh đã mở khá sớm cuối tháng 7 nhưng thời điểm này hoạt động mua bán còn khá im ắng, thậm chí có một số điểm bán đã quảng cáo mua 1 tặng 1.

Tại các điểm bán trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức (TP.HCM), một số điểm bán treo băng rôn các thương hiệu Như Lan, Kinh Đô và để bảng quảng cáo mua 1 tặng 1. Người bán cho biết, bánh mua 1 tặng 1 của một thương hiệu khác chứ không phải hai thương hiệu trên.

Theo khảo sát, giá thấp nhất là bánh dừa sữa sầu riêng 150gr, một trứng giá 63.000 đồng/cái; loại đặc biệt bánh trung thu bát bửu vi cá tám trứng, giá 680.000 đồng.

Bà Nguyễn Phương Anh, đại diện Công ty TNHH thực phẩm thương mại Đại Phát, cho biết năm nay thị trường có sự thay đổi “lạ” là ngay từ giữa tháng 7 công ty đã nhận được đơn hàng và khách muốn giao ngay.

Song song đó, thường trước trung thu một tháng những mã hàng có giá từ 1.000.000 đồng mới hút hàng thì năm nay trước trung thu gần 1,5 tháng khách đã đặt nhiều. Bên cạnh đó, dòng bánh trung thu cao cấp kèm cà phê rất được ưa chuộng dù chỉ mới đưa ra thị trường nửa tháng đến nay đã ngưng nhận đơn hàng.

Theo bà Phương Anh, năm nay chi phí vận chuyển tăng, giá nguyên vật liệu bao bì… tăng cao, đặc biệt mặt hàng dầu ăn tăng 40% nhưng có nhiều sản phẩm giữ giá, một số sản phẩm công ty bắt buộc tăng với mức thấp khoảng 10%.

“Nhiều khách hàng là các doanh nghiệp cho biết, năm ngoái do ảnh hưởng dịch bệnh việc biếu tặng khó khăn và năm nay dù kinh doanh chưa tích cực lắm nhưng vẫn duy trì chọn bánh trung thu làm quà cho nhân viên, đối tác. Do đó, một số khách hàng doanh nghiệp sản lượng mua có giảm so với mọi năm nhưng bù lại năm nay chúng tôi có thêm nhiều khách hàng mới.

Những ngày gần đây, lượng bánh trung thu từ nhà máy xuất ra thị trường từ 12.000-13.000 hộp/ngày cá biệt có ngày hơn 18.000 hộp, đơn hàng khá tốt. Do đó, mục tiêu mùa trung thu năm nay tăng trưởng 20% so với năm 2020, đến thời điểm này tăng hơn dự kiến ”- bà Phương Anh nói.

Tương tự, đại diện Công ty cổ phần Bibica cho biết, năm nay giá nguyên liệu đầu vào tăng đáng kể như bột mì tăng 33%, hộp giấy tăng 11%... Do đó, tùy chủng loại giá bánh trung thu được điều chỉnh tăng nhẹ từ 5%-10%.

Giá các loại bánh dòng phổ thông từ 41.0000-140.000 đồng/1 cái, dòng cao cấp giá từ 270.000- 2.600.000đồng/1 hộp.