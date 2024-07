Nhiều người dân chặn xe chở cánh quạt điện gió 3 ngày liền 16/07/2024 07:38

Ngày 15-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, xác nhận hàng chục người dân xã Ia Le bao vây, chặn xe chở cánh quạt điện gió của Công ty CP Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1. Sự việc diễn ra đã ba ngày nay.

Chính quyền yêu cầu chủ đầu tư thỏa thuận với dân

Theo ông Nguyễn Minh Tứ, UBND huyện Chư Pưh đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 phải làm việc, thỏa thuận, thống nhất với người dân rồi mới được đưa cánh quạt vào khu vực dự án điện gió Ia Le 1 do sự việc căng thẳng, dễ gây điểm nóng về an ninh trật tự.

“Thông tin ban đầu, mục đích người dân chặn xe nhằm yêu cầu chủ dự án phải đền bù trong phạm vi hành lang tháp gió 200 m”- ông Tứ thông tin.

Nhiều người dân dùng gạch đá chặn xe chở cánh quạt điện gió. Ảnh: LK.

Ông Tứ thông tin: UBND huyện Chư Pưh đã giao Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời xác minh, làm rõ giấy phép, thủ tục liên quan việc vận chuyển cánh quạt điện gió của Công ty CP Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1. Cơ quan công an cũng đang làm rõ có hay không hành vi kích động người dân bao vây, chặn xe chở cánh quạt, gây mất an ninh trật tự.

Cũng theo ông Tứ, đến nay Trung ương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về đền bù, hỗ trợ ảnh hưởng trong phạm vi hành lang tháp gió nên chính quyền địa phương chưa có cơ sở để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện.

Hiện chủ đầu tư đã tự thỏa thuận đền bù, hỗ trợ và đưa tám hộ gia đình trong khu vực ảnh hưởng đến khu tái định cư

Theo ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Ia Le, từ ngày 13-7, hàng chục người dân bao vây, dùng cây, gạch đá chặn đầu xe không cho di chuyển. Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ đến tụ tập xem.

Người dân luân phiên canh giữ, không cho chở cánh quạt điện gió vào khu vực dự án điện gió. Ảnh: LK.

Ban đầu, người dân chặn xe ngay trên quốc lộ 14, không cho chở cánh quạt vào khu vực dự án. Để tránh ảnh hưởng đến giao thông, chính quyền địa phương giải thích cho dân, yêu cầu đưa xe chở cánh quạt vào đường liên thôn để đảm bảo an toàn; đồng thời giải thích cho người dân hiểu, kiềm chế, tránh vi phạm pháp luật.

Dân yêu cầu đền bù trong hành lang tháp gió

Theo UBND xã Ia Le, trong khu vực hành lang tháp gió dự án điện gió Ia Le 1 có 46 hộ bị ảnh hưởng, chưa được hỗ trợ, bồi thường Ngoài ra, có hai hộ có nhà ở gần trụ điện gió vẫn chưa thống nhất đền bù, tái định cư.

Bà Phạm Thị Hòa có nhà cách trụ điện gió khoảng 80 m, nói lý do người dân chặn xe chở cánh quạt điện gió là để yêu cầu chủ đầu tư dự án điện gió Ia Le 1 phải đền bù, hỗ trợ thỏa đáng đối với các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cánh quạt điện gió bị gãy hồi tháng 4-2024. Ảnh: LK.

Gia đình bà Hòa có 3 ha đất, tài sản trên đất trong khu vực dự án điện gió bị ảnh hưởng. Trong đó, ngôi nhà gần trụ gió, có đường dây điện đi qua nên gia đình bà Hòa rất lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng khi ở đây.

“Công ty đưa mức đền bù, hỗ trợ quá thấp nên gia đình tôi chưa đồng ý. Các hộ dân bị ảnh hưởng chỉ đề nghị công ty đền bù, hỗ trợ mức thỏa đáng, không để dân thiệt thòi. Dự án đã vận hành lâu nay nhưng việc đền bù cho dân vẫn chưa giải quyết dứt điểm khiến chúng tôi rất bức xúc”- bà Hòa nói.

Trong khi đó, đại diện Công ty CP Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 cho rằng việc đền bù, mở đường đưa các thiết bị điện gió đã hoàn tất từ nhiều năm trước.

Lý do người dân chặn xe là để yêu cầu đền bù, hỗ trợ ảnh hưởng trong phạm vi hành lang tháp gió.

Người dân trong khu vực hành lang tháp gió mong muốn đền bù thỏa đáng. Ảnh: TD.

“Trước mắt, xe chở cánh quạt điện gió sẽ tạm dừng di chuyển vào trong khu vực dự án theo yêu cầu của người dân và chính quyền địa phương. Công ty và người dân sẽ thỏa thuận cụ thể để giải quyết sự việc. Xe chở cánh quạt này là để khắc phục sự cố gãy cánh quạt hơn hai tháng trước”- đại diện chủ đầu tư nói với PV.

Trước đó, ngày 28-4, Công ty CP Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 bảo dưỡng định kỳ trụ gió, hiệu chỉnh góc quay hướng gió. Một cánh quạt đang trong quá trình bảo dưỡng chưa hoàn thành gặp gió giật mạnh, bị thay đổi hướng gió đột ngột khiến cánh quạt bị lệch, va đập vào thân trụ, gây ra hiện tượng xệ cánh.