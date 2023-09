Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu sau cơn mưa rất lớn

Tối 17-9, sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập trong biển nước, người dân di chuyển khó khăn, có xe bị chết máy.

Theo ghi nhận của PLO tại đường An Dương Vương, đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), nước ngập sâu từ 30-50 cm. Ở những đoạn đường trũng hơn, nước tràn vào nhà dân.

Thời điểm mưa vào giờ tan tầm, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe chết máy, người dân phải dẫn bộ.

Dọc hai bên đường, nhiều xe dừng lại để chờ nước rút vì không thể di chuyển được tiếp do xe ngập hơn nửa bánh.

Ô tô chết máy phải nhờ xe cứu hộ trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

“Có phải do hệ thống thoát nước quá kém, tôi thấy mưa to hay mưa nhỏ gì cũng ngập. Tôi đã đứng đợi hơn nửa tiếng không dám di chuyển vì chở em bé nhỏ”- Chị Vũ Thị Phương, người di chuyển ngang tuyến đường cho biết.

Trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) nhiều xe máy, ô tô chết máy phải chờ lực lượng cứu hộ đến kéo đi.

Cũng theo ghi nhận của PLO, Công ty TNHH MTV Cấp nước đô thị TP.HCM đã kịp thời cho người xuống xử lý, song, do trời mưa to kéo dài, lớn, nên trên tuyến đường An Dương Vương vẫn ngập.

“Tôi thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này nhưng lần nào mưa đến cũng thấy ngập. Mong sao tình trạng này sớm được khắc phục để các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn” - Chị Hồ Như Ngọc Hảo, quận Bình Tân cho biết.

Đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) giao với đường An Dương Vương nước chảy mạnh.

Các phương tiện bị chết máy, gặp khó khăn khi di chuyển.

Nhân viên của Công ty TNHH MTV Cấp nước đô thị TP.HCM kịp thời có mặt, xử lý tình trạng thoát nước chậm.

Cách đó không xa, nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú như Tân Kỳ Tân Quý (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú), đường Nguyễn Quý Anh (phường Tân Sơn Kỳ, quận Tân Phú) cũng gặp trường hợp tương tự.

Rác chặn miệng cống thoát nước làm tuyến đường thêm ngập.

Tiệm sửa xe đông kín người tới sửa.

Nhiều người không thể di chuyển vì sợ nguy hiểm khi đi lại, đành đứng vào vệ đường chờ nước rút.

Đường Tân Kỳ Tân Quý cũng ngập trong biển nước.

Người dân phải dẫn bộ để vượt qua tuyến đường ngập sâu.

Người dân chờ nước rút mới tiếp tục di chuyển, có xe bị ngập nửa bánh xe.

Nhiều xe bị chết máy khi đi qua điểm ngập.

Chiếc xe “bị bỏ” giữa đường vì chết máy.