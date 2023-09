Nhìn vào mắt người bị đau mắt đỏ có lây bệnh không?

(PLO)- Đau mắt đỏ là bệnh dễ lây lan, đường lây chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của mắt, mũi, miệng.

Bác sĩ ơi, hiện xóm em có nhiều người bị đau mắt đỏ, em nghe nói nhìn vào mắt người ta cũng bị lây bệnh phải không? (Nguyễn Thị Bích Hạnh, quận 8, TP.HCM)

Trả lời

Bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ) ở trẻ thường xảy ra vào thời điểm chuyển giao mùa, do thay đổi thời tiết, virus và vi khuẩn gây bệnh.

Đây là bệnh dễ lây lan, đường lây chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của mắt, mũi, miệng (sử dụng chung đồ cá nhân với người bệnh, qua khăn rửa mặt, quần áo, nước trong bể bơi, qua tay người bệnh với người chưa mắc bệnh, dụi tay vào mắt,...). Nếu nhìn vào mắt người đau mắt đỏ nhưng không tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của mắt, mũi, miệng thì sẽ không bị lây.

Nguyên nhân gây viêm kết mạc thường khoảng 80% là do virus Adeno, ngoài ra còn có thể do virus Herpes, Thủy đậu, Poxvirus.

Triệu chứng thường gặp bao gồm mắt đỏ do xung huyết kết mạc, cộm xốn mắt như có cát trong mắt, kích thích chảy nước mắt, sáng ngủ dậy trẻ khó mở mắt, mắt có nhiều ghèn rỉ (có thể rỉ trắng, dịch tiết dính nếu bệnh do virus, hoặc có thể rỉ xanh - vàng nếu do bội nhiễm vi khuẩn).

Cạnh đó trẻ có thể kèm triệu chứng viêm mũi - họng, viêm đường hô hấp, sốt nhẹ, ... Đặc biệt trẻ có thể xuất hiện giả mạc (là một lớp màng trắng, mỏng phủ lên trên kết mạc) gây chảy máu.

Phương pháp điều trị hiện nay gồm rửa mắt bằng nước muối sinh lý NaCl 0,9 %, nhỏ thuốc, uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Chủ động phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ cho trẻ bằng cách hạn chế dụi tay vào mắt, mũi, miệng; Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay; Sử dụng nước muối sinh lý (NaCl 0.9%) để rửa mắt khi đi bên ngoài về; Khi có dấu hiệu của bệnh cần đến cơ sở y tế để sớm được thăm khám.

Với người đã mắc bệnh, cần tránh tiếp xúc trực tiếp, gần gũi với mọi người xung quanh. Nên đeo khẩu trang khi nói chuyện và hạn chế đến nơi đông người. Luôn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là hai bàn tay, dùng riêng khăn, chậu rửa, kính mắt, vỏ gối. Khi khỏi bệnh phải rửa sạch kính của mình bằng xà phòng tránh tái nhiễm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bạch Tuyết, chuyên khoa Mắt thuộc khoa Liên chuyên khoa, BV Nhi Đồng 2.

THẢO PHƯƠNG (Ghi)