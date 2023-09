Nhóm bảo kê ở Chợ Bình Điền có họ hàng với Châu Phát Lai Em bị bắt

(PLO)- Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản các tiểu thương và đơn vị vận chuyển hàng hoá tại khu vực Chợ đầu mối Bình Điền, quận 8.

Băng nhóm của Tuấn bị khởi tố với nhiều tội danh như vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố ba vụ án, năm bị can

Ngày 1-9, Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi), Nguyễn Văn Thương (28 tuổi), Nguyễn Trần Hạo Nam (19 tuổi, con ruột của Tuấn), Nguyễn Hoàng Đạt (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Phúc (20 tuổi), Lê Minh Đô (20 tuổi, cùng ngụ phường 7, quận 8),.. để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản.

Tuấn được gọi là “Ba Tuấn”, là người cầm đầu băng nhóm này. Điều tra cho thấy, Tuấn tạo vỏ bọc là một người kinh doanh cà phê thành đạt. Người này điều hành nhóm đàn em chuyên cưỡng đoạt tài sản người dân buôn bán hàng rong bên ngoài khu vực chợ Bình Điền với sự hỗ trợ đắc lực của con trai và Thương.

Kiểm tra hành chính quán cà phê của Tuấn, Công an TP đã phát hiện bảy cá thể động vật rừng gồm: vượn đen má hung, kỳ nhông, vẹt mào đỏ, vẹt xanh ngực vàng, rùa mai vàng. Kết quả giám định là động vật quý hiếm thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo Công an TP.HCM, quá trình đấu tranh, triệt phá hai băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản nêu trên gặp rất nhiều khó khăn.

Do các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đều là những giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án và kinh nghiệm đối phó với các lực lượng chức năng.

Băng này cũng thu nhận nhiều đàn em là các thanh niên bất hảo để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương, đơn vị vận chuyển hàng hoá tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền.

Có quan hệ họ hàng với Năm “Cam”

Theo điều tra, Tuấn là người có mối quan hệ họ hàng với nhóm Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng và là cháu ruột của Châu Phát Lai Em.

Nhóm này chuyên thực hiện cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương kinh doanh, buôn bán ở Chợ Bình Điền. Dù rất bức xúc nhưng để "yên thân", các tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền “bảo kê” cho các đối tượng này mà không dám tố cáo đến cơ quan Công an.

Khi biết bị công an điều tra, Tuấn đã bỏ trốn xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng vẫn bị công an TP.HCM phát hiện, truy bắt và di lý lên TP.HCM phục vụ điều tra.

Theo Phòng Tham mưu, Công an TP, phát hiện băng nhóm này, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp, tích cực thu thập, củng cố tài liệu, bóc tách xử lý và triệt phá, xử lý người cầm đầu và toàn bộ băng nhóm.

Trước đó, ngày 17-4, Công an TP đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các Phòng nghiệp vụ và Công an Quận 8 bắt quả tang các đối tượng trong băng nhóm do Châu Phát Ti cầm đầu đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 900 triệu đồng của một số tiểu thương tại chợ Bình Điền.

Quá trình truy xét, mở rộng vụ án, Công an TP đã bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu và toàn bộ băng nhóm tội phạm này, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng cưỡng đoạt của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá trong chợ Bình Điền với số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng, Dương Văn Thanh, Danh Gol về tội cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phú Phát về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tính đến nay, với hai băng nhóm hoạt động cưỡng đoạt tài sản ở Chợ Bình Điền, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng năm vụ án, 14 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an Quận 8 phối hợp Công an huyện Bình Chánh nâng cao hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán trái phép phía ngoài khu vực chợ, không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động bảo kê…

