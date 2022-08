Nhóm chuyên cướp đêm ở Đồng Tháp sa lưới

Ngày 20-8, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa phá nhanh và bắt giữ nhóm chuyên chặn đường cướp cắp tài sản lúc nửa đêm.

Trước đó khuya 11-8, công an nhận được tin báo của người dân về việc bị một nhóm người chặn đường, cướp tài sản trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thuộc ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú và tuyến Quốc lộ 30, thuộc khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình.

Đánh giá đây là vụ án rất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện, ngay lập tức Công an huyện Thanh Bình đã khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 13-8 công an đã xác định được Nguyễn Minh Hiếu (16 tuổi, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh) là nghi phạm gây ra vụ cướp nên tiến hành bắt giữ.

Từ lời khai của Hiếu, Công an huyện Thanh Bình phối hợp với Công an TP Cao Lãnh tiến hành bắt giữ thêm Nguyễn Phước Sang, Hồ Đăng Trường Giang (cùng 18 tuổi), Huỳnh Như Ý, Nguyễn Phước Thắng (cùng 16 tuổi) và Lê Thái Hậu (17 tuổi).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện tổng cộng 12 vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, Tháp Mười và TP Cao Lãnh. Chỉ trong ngày 12-8, nhóm đã thực hiện năm vụ cướp tài sản.

Thời gian hoạt động của nhóm là từ 21 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau. Nhóm nhắm đến những người đi một mình trên các tuyến đường vắng.

Thượng tá Bùi Minh Truyền, Trưởng Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết các đối tượng này rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng dùng vũ lực để tấn công khi nạn nhân kháng cự gây hoang mang trong dư luận xã hội. Người dân lo sợ khi đi trên các đoạn đường vắng vào ban đêm.

Việc phá nhanh nhóm cướp của Công an huyện Thanh Bình đã kịp thời trấn an dư luận, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Hiện Công an huyện Thanh Bình đã tạm giữ hình sự Hiếu, Giang, Hậu, Ý; còn Sang và Thắng được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.