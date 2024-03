Nhóm cựu nhân viên công ty tài chính gọi điện lừa tiền các chủ thẻ tín dụng

Ngày 12-3, Công an Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Hồ Minh Phúc (29 tuổi, quê quán tỉnh Bến Tre) để tiếp tục điều tra tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đã bắt ba bị can, gồm: Nguyễn Thông Thái (29 tuổi), Dương Văn Tài và Trương Hán Chương (cùng 24 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Thông Thái, Dương Văn Tài, Trương Hán Chương và Hồ Minh Phúc tại cơ quan Công an Kiên Giang. Ảnh: VĂN VŨ

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang), tháng 7-2023, Thái, Tài và Chương quen biết với nhau khi cùng làm nhân viên công ty tài chính. Quá trình làm việc tại đây, Thái và Tài được cung cấp các danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng, nên đã tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.

Sau đó, thì cả ba cùng nghỉ việc, rồi bàn bạc, rủ nhau cùng chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng.Theo đó, thủ đoạn là giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ, rồi đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ. Từ đó, lừa chủ thẻ cung cấp các thông đang sử dụng. Và các đối tượng này đã sử dụng các thông tin có được đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.

Sau khi cả bọn cùng đồng ý, Thái lên mạng tìm mua thêm dữ liệu thông tin khách hàng. Mặt khác, chuẩn bị hai điện thoại di động, mua các sim rác và đến phòng do Chương thuê trước đó để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ dữ liệu khách hàng đã có, Tài dùng sim rác gọi cho từng chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng lên cao hơn. Khi có chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ... Đồng thời, dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ ngân hàng thì cung cấp ngay cho Tài.

Sau khi lừa được thông tin chủ thẻ, Thái truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến đặt mua và thanh toán các loại hàng hóa có giá trị lớn như: điện thoại Iphone, đồng hồ... Sau khi nhận hàng, Chương và Tài bán lấy tiền về chia nhau.

Theo Công an, với thủ đoạn như trên, Thái, Tài và Chương đã thực hiện thành công nhiều vụ, từ đó, chiếm đoạt được các tài sản có giá trị rất lớn.

Đến cuối tháng 9-2023, Chương sợ bị Công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Do đó, Thái và Tài đến TP Thủ Đức (TP.HCM )thuê một căn hộ và tiếp tục phạm tội.

Trong thời gian này, Thái gặp lại bạn cũ là Phúc nên rủ cùng tham gia. Cả ba đã chiếm đoạt thành công khoảng 15 vụ của các nạn nhân ở các tỉnh, TP.

CHÂU ANH