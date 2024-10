Nhóm nhạc Thụy Điển Arrival thích thú đi xe buýt hai tầng và buýt sông TP.HCM 06/10/2024 18:08

Trưa 6-10, 18 thành viên của ban nhạc Arrival From Sweden - người kế thừa tinh thần âm nhạc của ABBA đã có một trải nghiệm đặc biệt khi tham gia chuyến tham quan TP.HCM trên tuyến buýt sông và xe buýt hai tầng.

18 thành viên của nhóm nhạc Arrival check-in trước khi trải nghiệm tuyến buýt sông.

Theo đó, ban nhạc trải nghiệm hành trình khám phá những địa danh nổi tiếng và cảm nhận vẻ đẹp và nhịp sống của TP sôi động bậc nhất Đông Nam Á. Chuyến tham quan đi qua cầu Ba Son và khép lại tại bến Bạch Đằng bên bờ sông Sài Gòn.

Ban nhạc Arrival đã lựa chọn TP,HCM làm điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn của mình.

Ban nhạc Arrival đã lựa chọn TP.HCM làm điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn của mình. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ tour diễn “The Music of ABBA” - mang âm nhạc ABBA đến Việt Nam trong chuỗi hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hoá, du lịch hướng đến kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thuỵ Điển.

Ca sĩ Anna-Lotta Larsson (người Thụy Điển, 71 tuổi) chia sẻ: "Tôi rất tận hưởng khoảng thời gian ở đây và cả chuyến tham quan bằng xe buýt này nữa. Người dân ở đây ai cũng thân thiện và tốt bụng, đồ ăn rất ngon, các dịch vụ du lịch rất thoải mái. Chúng tôi đã nhận được sự nồng nhiệt từ khi bắt đầu chuyến đi. Đặc biệt tôi rất phấn khích khi dạo thành phố và thấy nhiều xe máy."

Ban nhạc Arrival tỏ ra rất thích thú khi tham quan điểm đến TP.HCM bằng buýt hai tầng.

Ban nhạc khám phá, thưởng thức ẩm thực và vẻ đẹp của TP.HCM.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam cho biết, ban nhạc Arrival from Sweden là cơ hội để người hâm mộ gặp gỡ và giao lưu với ban nhạc, tôn vinh âm nhạc của ABBA, tạo nên cầu nối văn hóa đặc biệt giữa hai quốc gia.

"Không chỉ biểu diễn âm nhạc, ban nhạc còn có dịp khám phá một vùng đất tràn đầy sức sống, hòa mình vào nhịp sống năng động, thưởng thức ẩm thực và vẻ đẹp của TP.HCM - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam. Chuyến tham quan bằng buýt hai tầng sẽ mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả những ai tham gia."- ông Luân nói.

Ngoài ra, ban nhạc Arrival From Sweden sẽ thực hiện concert ở ba thành phố tại Việt Nam trong tháng 10, với những ca khúc bất hủ một thời của ABBA.